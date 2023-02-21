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Боится за Крым? Путин жалуется, что Украина открыто заявляет о намерении отвоевать остров

Новина українською →
Москва, Вторник 21 февраля 2023 11:27
Боится за Крым? Путин жалуется, что Украина открыто заявляет о намерении отвоевать остров Фото: российский диктатор Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: Мария Кучерявец

Россия цинично обвиняет Украину в намерениях ударить по оккупированному Крыму. И якобы в этом ей помогают союзники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение российского диктатора Владимира Путина к Федеральному собранию.

"Те, кто спланировал новую атаку на Донецк, на Донбасс, четко понимали, что следующая цель - удар по Крыму, мы это знали и понимали, а Киев об этом открыто говорит", - заявил Путин.

Также глава Кремля заявил цинично о "защите своих людей и своего дома".

Напомним, недавно в украинской разведке рассказали о неизбежной деоккупации Крыма.

Добавим, как ранее заявили в США, Украина имеет право атаковать российские военные объекты в Крыму.

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