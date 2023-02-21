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ЕС на год продлил санкции против РФ за незаконную аннексию оккупированных территорий Украины

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Брюссель, Вторник 21 февраля 2023 09:20
ЕС на год продлил санкции против РФ за незаконную аннексию оккупированных территорий Украины Фото: ЕС продлил санкции против РФ за аннексию оккупированных территорий Украины (flick com libereurope)
Автор: Наталья Юрченко

Совет Европейского союза решил продлить санкции против России за незаконное "признание" оккупированных территорий Украины. Ограничения продлили еще на год.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный журнал ЕС.

"Союз не признает и продолжает осуждать незаконную аннексию украинских территорий Российской Федерацией как нарушение международного права. На основании пересмотра Решения (CFSP) 2022/266 и учитывая продолжающиеся незаконные действия Российской Федерации против Украины ограничительные меры должны быть продлены до 24 февраля 2024", - говорится в сообщении.

Решение о продлении санкций приняли вчера, 20 февраля, оно вступит в силу 23 февраля.

Следует отметить, что речь идет о санкциях, введенных 23 февраля 2022 года в ответ на "признание" Россией так называемых "ЛДНР".

В октябре эти санкции расширили после оглашения аннексии Кремлем оккупированных территорий Запорожской и Херсонской областей.

Напомним, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заверил, что ЕС в любом случае одобрит новые санкции против РФ до 24 февраля.

Также ранее стало известно, что постпреды ЕС хотят согласовать десятый пакет санкций против России на заседании 22 февраля.

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ЕС на год продлил санкции против РФ за незаконную аннексию оккупированных территорий Украины
ЕС на год продлил санкции против РФ за незаконную аннексию оккупированных территорий Украины
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