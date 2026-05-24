Летели "Орешник", "Цирконы" и не только, основная цель Киев: детали ночной атаки РФ

В ночь на 24 мая Россия нанесла массированный комбинированный удар по Украине с применением ударных дронов, ракет воздушного, морского и наземного базирования. Основное направление удара - Киев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram .

Кроме того, 19 вражеских ракет, предположительно, не достигли целей. Информация уточняется, возможные места падения устанавливаются. По предварительной информации по состоянию на 09:30 зафиксировано попадание 16 ракет и 51 ударный беспилотник на 54 локациях, а также падение сбитых (обломки) дронов на 23 локациях.

По предварительным данным, по состоянию на 09:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 604 цели - 55 ракет и 549 беспилотников различных типов :

Всего радиотехническими войсками Воздушных сил зафиксировано 690 средств воздушного нападения - 90 ракет и 600 дронов различных типов :

Массированный удар по Киеву и области

Напомним, ночью 24 мая Воздушные силы ВСУ объявили угрозу применения баллистической ракеты средней дальности "Орешник".

В течение ночи Россия атаковала Киев и Киевскую область баллистическими ракетами и ударными дронами.

Обломки упали в нескольких районах столицы, есть разрушения, раненые и погибшие.

Также известно о пострадавших и разрушениях на Киевщине.

Накануне атаки президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по данным американских и европейских партнеров, Россия готовится ударить по стране баллистической ракетой "Орешник". Он призвал украинцев реагировать на тревоги и использовать укрытия.

Начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат подтвердил РБК-Украина, что российские оккупанты этой ночью ударили по Киевской области баллистической ракетой средней дальности РС-26 "Рубеж" ("Орешник").