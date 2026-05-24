Летели "Орешник", "Цирконы" и не только, основная цель Киев: детали ночной атаки РФ
В ночь на 24 мая Россия нанесла массированный комбинированный удар по Украине с применением ударных дронов, ракет воздушного, морского и наземного базирования. Основное направление удара - Киев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.
Всего радиотехническими войсками Воздушных сил зафиксировано 690 средств воздушного нападения - 90 ракет и 600 дронов различных типов:
- 1 баллистическая ракета средней дальности (район пуска - Капустин Яр, Астраханская обл., РФ);
- 2 аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" (район пуска - Липецкая обл., РФ);
- 3 противокорабельные ракеты 3М22 "Циркон" (районы пусков - ВОТ АР Крым, Курская обл., РФ);
- 30 баллистических ракет "Искандер-М"/С-400 (районы пуска - Брянск, Курск, ТОТ АР Крым);
- 54 крылатые ракеты Х-101/"Искандер-К"/"Калибр" (районы пусков - Вологодская, Курская обл., РФ, акватория Черного моря);
- 600 ударных дронов типа Shahed, "Гербера", "Италмас", барражирующих боеприпасов "Бандероль", дронов-имитаторов типа "Пародия" (по направлениям: Брянск, Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск - РФ, Гвардейское, Чауда, ТОТ АР Крым).
По предварительным данным, по состоянию на 09:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 604 цели - 55 ракет и 549 беспилотников различных типов:
- 11 баллистических ракет "Искандер-М"/С-400;
- 44 крылатые ракеты Х-101/"Искандер-К"/"Калибр";
- 549 вражеских дронов различных типов.
Кроме того, 19 вражеских ракет, предположительно, не достигли целей. Информация уточняется, возможные места падения устанавливаются.
По предварительной информации по состоянию на 09:30 зафиксировано попадание 16 ракет и 51 ударный беспилотник на 54 локациях, а также падение сбитых (обломки) дронов на 23 локациях.
Массированный удар по Киеву и области
Напомним, ночью 24 мая Воздушные силы ВСУ объявили угрозу применения баллистической ракеты средней дальности "Орешник".
В течение ночи Россия атаковала Киев и Киевскую область баллистическими ракетами и ударными дронами.
Обломки упали в нескольких районах столицы, есть разрушения, раненые и погибшие.
Также известно о пострадавших и разрушениях на Киевщине.
Накануне атаки президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по данным американских и европейских партнеров, Россия готовится ударить по стране баллистической ракетой "Орешник". Он призвал украинцев реагировать на тревоги и использовать укрытия.
Начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат подтвердил РБК-Украина, что российские оккупанты этой ночью ударили по Киевской области баллистической ракетой средней дальности РС-26 "Рубеж" ("Орешник").