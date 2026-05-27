"Орешников" было два: Зеленский раскрыл Трампу подробности атаки РФ 24 мая

В результате очередной массированной атаки РФ по территории Украины было зафиксировано применение двух баллистических ракет средней дальности "Орешник". Одна из них попала в Киевскую область.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на письмо президента Украины Владимира Зеленского к президенту США Дональду Трампу и Конгрессу.

Это оружие уже продемонстрировало свою разрушительную силу на Ближнем Востоке и в регионе Персидского залива, когда его использовали иранские силы.

Значительная часть из них была дронами типа "Шахед" иранской разработки.

Кроме того, против Украины было использовано около 600 ударных беспилотников.

В частности, оккупанты применили 54 крылатые ракеты, 30 баллистических, две баллистические ракеты воздушного базирования "Кинжал" и три гиперзвуковые ракеты "Циркон".

Для очередного удара российская армия задействовала колоссальный арсенал, выпустив более 80 ракет различных типов и сотни ударных беспилотников.

Фото: письмо Зеленского к Трампу и Конгрессу США (x.com/barakravid)

Другая ракета, по имеющимся данным, упала на временно оккупированной территории в Донецкой области.

Как написал президент, во время воздушного удара российские войска выпустили две баллистические ракеты средней дальности нового типа "Орешник" по разным регионам страны.

Массированный обстрел Киева и последствия удара

Напомним, в ночь на 24 мая Россия нанесла массированный комбинированный удар по Украине с применением ударных дронов, а также ракет воздушного, морского и наземного базирования, где основным направлением атаки стал Киев.

Во время этого обстрела враг запустил всего 90 ракет различных типов и 600 беспилотников, в частности по столице летели ракеты "Орешник", "Цирконы" и другое вооружение.

В результате атаки взрывы зафиксировали абсолютно во всех районах города. Наибольшие разрушения понесла Лукьяновка, где из-за прилетов вспыхнули многочисленные пожары, полностью сгорели торгово-развлекательный центр, местный рынок и пострадали жилые дома.

Впоследствии специалисты собрали все остатки баллистической ракеты "Орешник", использованной во время этой атаки, причем объем найденных обломков превысил первоначальные ожидания.

Все собранные части передали на специальную экспертизу для детального изучения, хотя общая эффективность этого удара новейшим российским оружием оказалась низкой.