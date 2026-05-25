Миф о "сверхпробитии" "Орешника" разрушен: что показали воронки в Белой Церкви

19:30 25.05.2026 Пн
Каков эквивалент удара ракеты по разрушительной силе?
aimg Валерий Ульяненко
Миф о "сверхпробитии" "Орешника" разрушен: что показали воронки в Белой Церкви Фото: ракета "Орешник" (росСМИ)
Российская пропаганда заявляла, что "Орешник" имеет огромную разрушительную силу и способен поражать заглубленные объекты. Однако исследования показывают совсем другую картину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defense Express.

Специалисты уже активно исследуют место падения блоков баллистической ракеты средней дальности (БРСД) "Орешник", которой оккупанты атаковали Белую Церковь в ночь на 24 мая. Результаты осмотра позволили развенчать очередной миф Кремля об этом оружии.

Российская пропаганда долгое время убеждала, что "Орешник" несет специальные вольфрамовые кинетические элементы сверхвысокого пробития для уничтожения глубоких подземных укрытий, из-за чего на поверхности якобы почти не остается следов. Однако журналисты узнали реальные размеры воронки в обычном грунте:

  • диаметр - ориентировочно до 3 метров;
  • глубина - до 2 метров.

Сами блоки из-за колоссальной энергии столкновения подверглись сверхмалой фрагментации и частично испарились. Это делает невозможной точную оценку того, были ли внутри вольфрамовые "стержни" или обычные массо-габаритные макеты.

Впрочем, характер разрушений гаражей и параметры воронки полностью совпадают с тем, что ранее зафиксировали в Днепре и Львове - никакой "новой" боевой части там нет.

Эквивалент удара

По предварительным оценкам, энергия удара блоков в момент столкновения находилась в диапазоне от 220 до 400 МДж. Условно такую кинетическую энергию можно сравнить с химическим взрывом 52-95 кг в тротиловом эквиваленте.

В то же время характер высвобождения энергии принципиально разный: при кинетическом ударе почти нет первичных и вторичных обломков, которые образуются при фугасном взрыве.

В целом удар "Орешника", который содержит 36 таких блоков, по своей разрушительной силе является условным эквивалентом налета 36 дронов-камикадзе типа "Шахед" с усиленной боевой частью.

Напомним, в ночь на 24 мая россияне осуществили массированную комбинированную атаку по Украине дронами, а также ракетами воздушного, морского и наземного базирования. Главным направлением вражеского удара стал Киев.

Во время атаки враг применил баллистическую ракету средней дальности РС-26 "Рубеж", известную как "Орешник". Пуск был осуществлен с полигона Капустин Яр, а попадание зафиксировали в районе Белой Церкви Киевской области.

Игнат объяснил, почему ПВО не гарантирует 100% сбития целей
