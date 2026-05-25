"Орешник" пошел в серию? Какие темпы производства ракет и сколько Россия их накопила

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defense Express .

Удар баллистической ракетой "Орешник" по Белой Церкви в ночь на 24 мая может свидетельствовать об увеличении темпов ее изготовления. Если между первыми двумя ударами по Днепру и Львову прошло 13,5 месяцев, то между вторым и третьим применением интервал сократился до 4,5 месяцев.

Издание проанализировало данные украинских медиа и отметило, что подобная динамика соответствует предыдущим данным украинских спецслужб касательно планов Кремля. В частности, в октябре 2025 года на брифинге с участием президента и руководителей разведок было озвучено, что РФ планирует изготовить в 2026 году до шести БРСД "Орешник".

Позже, 9 января 2026 года, первый заместитель главы Службы внешней разведки Олег Луговский сказал, что Россия имеет не более 3-4 таких ракет. В то же время он предупредил о планах запустить серийное производство с темпом пять и более единиц в год.

Сколько "Орешников" накопила РФ

По данным ГУР Минобороны, по состоянию на апрель 2026 года РФ имела в запасе до 10 единиц БРСД "Орешник". Эксперты отмечают, что в этом случае формулировка "до", вероятно, означает максимальный предел, а не ориентировочную цифру.

Однако изменение риторики и широкий диапазон оценок указывают на начало мелкосерийного производства. Если во время второго удара по Львову ракета еще не выпускалась серийно, то атака 24 мая могла произойти уже после запуска конвейера.

Сейчас аналитики говорят, что текущий темп производства составляет около одной ракеты за 2-2,5 месяца. Если серийное производство стартовало в феврале-марте этого года, то оккупанты успели изготовить только одну дополнительную ракету.

Оценка начала года остается актуальной: в арсенале страны-агрессора по состоянию на конец мая находится лишь 3-4 "Орешника".