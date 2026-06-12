Отследить "Орешник" мы не можем: эксперт объяснил, как Украина узнает о пусках
Украина пока не имеет технических средств, чтобы самостоятельно отслеживать пуски российской ракеты "Орешник". Но украинские военные все же узнают об угрозе.
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал старший аналитик Украинского центра безопасности и сотрудничества Антон Земляной.
Главное:
- Технические ограничения: Украина не может отслеживать полет "Орешника", поскольку имеющиеся радары фиксируют цель только на финальной стадии полета.
- Предупреждение о пусках: Информацию о подготовке к ударам баллистикой заблаговременно передают западные партнеры и украинская агентурная разведка.
- Информационная гигиена: Доверять стоит только официальным источникам, ведь мониторинговые Telegram-каналы часто ошибаются, неправильно трактуя данные.
Почему Украина не может отследить "Орешник"
По словам аналитика, главная проблема заключается в отсутствии систем обнаружения, способных фиксировать баллистику на такой высоте и глубине. Имеющиеся радары AN/MPQ-65 могут заметить цель на расстоянии 160-180 километров и высоте 30-36 километров.
Поскольку баллистическая ракета средней дальности поднимается значительно выше, ее удается зафиксировать только, когда она попадает в зону действия радиолокационных станций.
"Однако это по сути финальная часть ее полета", - отметил Земляной.
Фото: аналитик объяснил, почему Украина сама не фиксирует "Орешник" (Инфографика РБК-Украина)
Откуда военные узнают о пусках
Информацию о подготовке пусков "Орешника" и другой баллистики Украина оперативно получает от западных партнеров благодаря их разведывательным системам.
"Это позволяет Воздушным силам ВСУ информировать население и военных еще до того, как ракета войдет в воздушное пространство страны, или же до того, как она пересечет линию фронта", - пояснил Земляной.
Кроме того, работает украинская агентурная разведка, поэтому военно-политическое руководство знает о планах врага заранее.
"Однако на техническом уровне отследить саму ракету мы сейчас не можем", - добавил эксперт.
Кому стоит доверять во время тревоги
Земляной призывает ориентироваться исключительно на официальные сообщения Воздушных сил ВСУ, представителей украинской власти и иностранных партнеров. Мониторинговые Telegram-каналы часто ошибаются, неправильно трактуя полученную информацию.
"Собственно вчера Воздушные силы сообщали об угрозе баллистики, не указывая тип. Кажется, как раз была работа вражеской баллистики из комплексов С-400. А мониторинговые каналы начали писать об "Орешнике", - привел пример Земляной.
Больше о том, действительно ли российский "Орешник" так страшен, как его рисует Кремль, читайте в отдельном материале РБК-Украина.