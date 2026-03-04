Более 68 млрд гривен: как ПФУ увеличил выплату пенсий украинцам в феврале

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) подвел итоги финансирования социальных выплат за февраль 2026 года. На пенсии украинцам было направлено 68,5 млрд гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПФУ в Facebook.

Как изменилось финансирование пенсионных выплат

Согласно информации Пенсионного фонда Украины, по состоянию на 28 февраля 2026 года на пенсионные выплаты гражданам было направлено 68,5 млрд гривен.

В том числе:

через АО "Укрпочта" - 8,6 млрд гривен;

через уполномоченные банки - 59,9 млрд гривен.

При этом в течение прошлого месяца - января - на пенсионные выплаты было направлено 65,6 млрд гривен.

Таким образом, сейчас они были увеличены на 2,9 млрд гривен.

Финансирование других соцвыплат в феврале

Кроме пенсий ПФУ в течение февраля профинансировал также:

3,6 млрд гривен - на страховые выплаты (в том числе 2,3 млрд гривен - на оплату больничных);

4,6 млрд гривен - на жилищные субсидии и льготы;

9,4 млрд гривен - на государственные пособия и другие выплаты.

Сообщается, что в целом в феврале было предоставлено 1557,1 тыс. услуг лицам, обратившимся в органы Пенсионного фонда.

Публикация ПФУ насчет финансирования социальных выплат в феврале 2026 года (скриншот: facebook.com/pfu.gov.ua)

Стоит отметить, что финансирование выплат текущего месяца началось со 2 марта 2026 года.

По состоянию на 3 марта уже было профинансировано:

на пенсионные выплаты через АО "Укрпочта" - 1,4 млрд гривен;

на страховые выплаты - 1,4 млрд гривен (в том числе на оплату больничных - 0,2 млрд гривен).

"В марте предоставлено 165,2 тыс. услуг лицам, которые обратились в органы Пенсионного фонда Украины", - подытожили в пресс-службе ПФУ утром 4 марта.