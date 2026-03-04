Более 68 млрд гривен: как ПФУ увеличил выплату пенсий украинцам в феврале
Пенсионный фонд Украины (ПФУ) подвел итоги финансирования социальных выплат за февраль 2026 года. На пенсии украинцам было направлено 68,5 млрд гривен.
Об этом сообщает пресс-служба ПФУ в Facebook.
Как изменилось финансирование пенсионных выплат
Согласно информации Пенсионного фонда Украины, по состоянию на 28 февраля 2026 года на пенсионные выплаты гражданам было направлено 68,5 млрд гривен.
В том числе:
- через АО "Укрпочта" - 8,6 млрд гривен;
- через уполномоченные банки - 59,9 млрд гривен.
При этом в течение прошлого месяца - января - на пенсионные выплаты было направлено 65,6 млрд гривен.
Таким образом, сейчас они были увеличены на 2,9 млрд гривен.
Финансирование других соцвыплат в феврале
Кроме пенсий ПФУ в течение февраля профинансировал также:
- 3,6 млрд гривен - на страховые выплаты (в том числе 2,3 млрд гривен - на оплату больничных);
- 4,6 млрд гривен - на жилищные субсидии и льготы;
- 9,4 млрд гривен - на государственные пособия и другие выплаты.
Сообщается, что в целом в феврале было предоставлено 1557,1 тыс. услуг лицам, обратившимся в органы Пенсионного фонда.
Стоит отметить, что финансирование выплат текущего месяца началось со 2 марта 2026 года.
По состоянию на 3 марта уже было профинансировано:
- на пенсионные выплаты через АО "Укрпочта" - 1,4 млрд гривен;
- на страховые выплаты - 1,4 млрд гривен (в том числе на оплату больничных - 0,2 млрд гривен).
"В марте предоставлено 165,2 тыс. услуг лицам, которые обратились в органы Пенсионного фонда Украины", - подытожили в пресс-службе ПФУ утром 4 марта.
