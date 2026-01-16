ua en ru
Справка о доходах пенсионера: в каких случаях нужна и где ее получить

Пятница 16 января 2026 07:30
Справку о доходах пенсионера можно получить онлайн (фото иллюстративное: freepik.com)
Автор: Ирина Костенко

Справка о доходах пенсионера - это документ, который подтверждает размер полученных пенсионных выплат за определенный период. Понадобиться он может в разных ситуациях, а получить его можно не только "физически", но и онлайн - без очередей и лишних движений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства социальной политики, семьи и единства Украины.

Когда может понадобиться справка о доходах пенсионера

В Минсоцполитики рассказали, что справка о доходах пенсионера может понадобиться украинцам в разных ситуациях:

  • чтобы получить пенсионное удостоверение;
  • чтобы оформить льготы или пособия;
  • чтобы подтвердить доходы при выезде за границу;
  • чтобы перевести пенсионные выплаты за пределы Украины.

Справка о доходах пенсионера: в каких случаях нужна и где ее получитьКогда может понадобиться справка (инфографика: facebook.com/MLSP.gov.ua)

Как можно получить справку о доходах пенсионера

Гражданам сообщили, что получить справку о доходах пенсионера сегодня можно как "физически", так и не выходя из дома - онлайн.

Для этого нужно воспользоваться:

  • либо веб-порталом электронных услуг Пенсионного фонда Украины (ПФУ);
  • либо Единым порталом государственных услуг "Дія".

Так, чтобы получить услугу через веб-портал ПФУ, нужно:

  • авторизоваться на портале - portal.pfu.gov.ua - с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП), BankID или "Дія.Підпис";
  • перейти в раздел "Комунікації з ПФУ";
  • нажать на опцию "Запит на отримання електронних документів";
  • выбрать из перечня "Довідка про доходи пенсіонера";
  • заполнить форму, выбрать период (за который нужна справка) и нажать кнопку "Відправити до ПФУ".

Справка о доходах пенсионера: в каких случаях нужна и где ее получитьПолучение справки через веб-портал ПФУ (инфографика: facebook.com/MLSP.gov.ua)

В Минсоцполитики напомнили также, что статус заявления можно отслеживать в разделе "Мої звернення" (на панели слева).

Справка о доходах пенсионера: в каких случаях нужна и где ее получитьКак отслеживать статус заявления (инфографика: facebook.com/MLSP.gov.ua)

Для того чтобы получить услугу через портал "Дія", нужно:

  • авторизоваться на портале - diia.gov.ua - с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП), BankID или через приложение "Дія";
  • выбрать раздел "Послуги";
  • перейти в "Пенсії, пільги та допомога";
  • выбрать "Довідка про доходи пенсіонера";
  • нажать "Отримати довідку".

"Кроме онлайн-способов, справку о доходах пенсионера можно получить, обратившись в ближайший сервисный центр Пенсионного фонда Украины", - подытожили в министерстве.

Справка о доходах пенсионера: в каких случаях нужна и где ее получитьСправку о доходах пенсионера можно получить "физически" - в сервисном центре ПФУ (инфографика: facebook.com/MLSP.gov.ua)

Напомним, ранее в ПФУ объяснили, как вернуть пенсию тем, кто не успел пройти физическую идентификацию до конца года.

Кроме того, мы рассказывали, как повысили пенсии в Украине (какие суммы выплачивают с января 2026 года) и сколько украинцам нужно иметь стажа для выхода на пенсию по возрасту в 2026 году.

Читайте также, как быстро записаться в сервисный центр ПФУ онлайн.

