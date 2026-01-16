Справка о доходах пенсионера: в каких случаях нужна и где ее получить
Справка о доходах пенсионера - это документ, который подтверждает размер полученных пенсионных выплат за определенный период. Понадобиться он может в разных ситуациях, а получить его можно не только "физически", но и онлайн - без очередей и лишних движений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства социальной политики, семьи и единства Украины.
Когда может понадобиться справка о доходах пенсионера
В Минсоцполитики рассказали, что справка о доходах пенсионера может понадобиться украинцам в разных ситуациях:
- чтобы получить пенсионное удостоверение;
- чтобы оформить льготы или пособия;
- чтобы подтвердить доходы при выезде за границу;
- чтобы перевести пенсионные выплаты за пределы Украины.
Когда может понадобиться справка (инфографика: facebook.com/MLSP.gov.ua)
Как можно получить справку о доходах пенсионера
Гражданам сообщили, что получить справку о доходах пенсионера сегодня можно как "физически", так и не выходя из дома - онлайн.
Для этого нужно воспользоваться:
- либо веб-порталом электронных услуг Пенсионного фонда Украины (ПФУ);
- либо Единым порталом государственных услуг "Дія".
Так, чтобы получить услугу через веб-портал ПФУ, нужно:
- авторизоваться на портале - portal.pfu.gov.ua - с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП), BankID или "Дія.Підпис";
- перейти в раздел "Комунікації з ПФУ";
- нажать на опцию "Запит на отримання електронних документів";
- выбрать из перечня "Довідка про доходи пенсіонера";
- заполнить форму, выбрать период (за который нужна справка) и нажать кнопку "Відправити до ПФУ".
Получение справки через веб-портал ПФУ (инфографика: facebook.com/MLSP.gov.ua)
В Минсоцполитики напомнили также, что статус заявления можно отслеживать в разделе "Мої звернення" (на панели слева).
Как отслеживать статус заявления (инфографика: facebook.com/MLSP.gov.ua)
Для того чтобы получить услугу через портал "Дія", нужно:
- авторизоваться на портале - diia.gov.ua - с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП), BankID или через приложение "Дія";
- выбрать раздел "Послуги";
- перейти в "Пенсії, пільги та допомога";
- выбрать "Довідка про доходи пенсіонера";
- нажать "Отримати довідку".
"Кроме онлайн-способов, справку о доходах пенсионера можно получить, обратившись в ближайший сервисный центр Пенсионного фонда Украины", - подытожили в министерстве.
Справку о доходах пенсионера можно получить "физически" - в сервисном центре ПФУ (инфографика: facebook.com/MLSP.gov.ua)
