Какая средняя пенсия в Украине: в ПФУ назвали размер

По состоянию на 1 января 2026 года средний размер пенсии в Украине составляет 6 544,62 гривен, что на 107,83 гривен больше, чем было на 1 октября 2025 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Пенсионного фонда Украины .

Средний размер выплат для работающих пенсионеров за этот период вырос почти на 90 гривен и составляет 7 160,10 гривен.

По информации ПФУ, в Украине зарегистрировано 10,2 млн пенсионеров. Из них:

Ранее РБК-Украина писало о планах Кабмина повысить минимальную пенсию в Украине до 6 тысяч гривен в рамках реформы солидарной пенсионной системы. Изменения могут коснуться как минимум трети пенсионеров, прежде всего бывших бюджетников, тогда как спецпенсии повышать не планируют.

Также в Украине готовят пенсионную реформу, которая предусматривает введение трехуровневой системы выплат в Украине. Кабмин планирует разделить пенсию на солидарную, профессиональную (специальную) и добровольную накопительную части, чтобы выровнять размеры выплат и привязать их к реальным взносам и стажу работы.