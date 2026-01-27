ua en ru
Вт, 27 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Деньги

Какая средняя пенсия в Украине: в ПФУ назвали размер

Вторник 27 января 2026 16:06
UA EN RU
Какая средняя пенсия в Украине: в ПФУ назвали размер Фото: Какой размер пенсии в Украине в 2026 году (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

По состоянию на 1 января 2026 года средний размер пенсии в Украине составляет 6 544,62 гривен, что на 107,83 гривен больше, чем было на 1 октября 2025 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Пенсионного фонда Украины.

Сколько пенсионеров в Украине

По информации ПФУ, в Украине зарегистрировано 10,2 млн пенсионеров. Из них:

  • 2,8 млн продолжают работать;
  • 7,4 млн не работают.

Средний размер выплат для работающих пенсионеров за этот период вырос почти на 90 гривен и составляет 7 160,10 гривен.

Кто и какую пенсию получает

Более половины украинских пенсионеров получают относительно небольшие выплаты. В частности:

  • 54,9% имеют пенсию до 5 000 гривен:
  • 3,7% - до 3 000 гривен;
  • 31% - от 3 001 до 4 000 гривен;
  • 20,2% - от 4 001 до 5 000 гривен.
  • 29,6% получают пенсию от 5 001 до 10 000 гривен;
  • 15,4% - свыше 10 000 гривен.

По какому виду пенсии назначены выплаты

Подавляющее большинство пенсионеров - 72,7% - получают пенсию, назначенную по возрасту.

Еще 14,7% граждан получают пенсию по инвалидности.

Какая средняя пенсия в Украине: в ПФУ назвали размер
Какие пенсии получают украинцы в 2026 году (инфографика: НБУ)

Как выплачивают пенсии

Основная часть пенсионеров получает выплаты через банки. В частности:

  • 82,6% пенсионеров (8,4 млн человек) - через банковские учреждения;
  • 17,4% (1,8 млн человек) - через АО "Укрпочта".

Среди банков:

  • 58,59% пенсионеров получают выплаты через АО КБ "ПриватБанк";
  • 30,77% - через АО "Ощадбанк";
  • 3,56% - через АО "Райффайзен Банк";
  • 7,08% - через другие банки.

Данные приведены по состоянию на 1 января 2026 года.

Ранее РБК-Украина писало о планах Кабмина повысить минимальную пенсию в Украине до 6 тысяч гривен в рамках реформы солидарной пенсионной системы. Изменения могут коснуться как минимум трети пенсионеров, прежде всего бывших бюджетников, тогда как спецпенсии повышать не планируют.

Также в Украине готовят пенсионную реформу, которая предусматривает введение трехуровневой системы выплат в Украине. Кабмин планирует разделить пенсию на солидарную, профессиональную (специальную) и добровольную накопительную части, чтобы выровнять размеры выплат и привязать их к реальным взносам и стажу работы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Пенсионный фонд Украины Пенсии в Украине
Новости
В Черкасской области во время задержания убийцы погибли четверо полицейских
В Черкасской области во время задержания убийцы погибли четверо полицейских
Аналитика
Пенсию меньше 6 тысяч платить никому не будем: министр соцполитики Денис Улютин
Ростислав Шаправский, Юрий Дощатов Пенсию меньше 6 тысяч платить никому не будем: министр соцполитики Денис Улютин