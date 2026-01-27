Какая средняя пенсия в Украине: в ПФУ назвали размер
По состоянию на 1 января 2026 года средний размер пенсии в Украине составляет 6 544,62 гривен, что на 107,83 гривен больше, чем было на 1 октября 2025 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Пенсионного фонда Украины.
Сколько пенсионеров в Украине
По информации ПФУ, в Украине зарегистрировано 10,2 млн пенсионеров. Из них:
- 2,8 млн продолжают работать;
- 7,4 млн не работают.
Средний размер выплат для работающих пенсионеров за этот период вырос почти на 90 гривен и составляет 7 160,10 гривен.
Кто и какую пенсию получает
Более половины украинских пенсионеров получают относительно небольшие выплаты. В частности:
- 54,9% имеют пенсию до 5 000 гривен:
- 3,7% - до 3 000 гривен;
- 31% - от 3 001 до 4 000 гривен;
- 20,2% - от 4 001 до 5 000 гривен.
- 29,6% получают пенсию от 5 001 до 10 000 гривен;
- 15,4% - свыше 10 000 гривен.
По какому виду пенсии назначены выплаты
Подавляющее большинство пенсионеров - 72,7% - получают пенсию, назначенную по возрасту.
Еще 14,7% граждан получают пенсию по инвалидности.
Какие пенсии получают украинцы в 2026 году (инфографика: НБУ)
Как выплачивают пенсии
Основная часть пенсионеров получает выплаты через банки. В частности:
- 82,6% пенсионеров (8,4 млн человек) - через банковские учреждения;
- 17,4% (1,8 млн человек) - через АО "Укрпочта".
Среди банков:
- 58,59% пенсионеров получают выплаты через АО КБ "ПриватБанк";
- 30,77% - через АО "Ощадбанк";
- 3,56% - через АО "Райффайзен Банк";
- 7,08% - через другие банки.
Данные приведены по состоянию на 1 января 2026 года.
Ранее РБК-Украина писало о планах Кабмина повысить минимальную пенсию в Украине до 6 тысяч гривен в рамках реформы солидарной пенсионной системы. Изменения могут коснуться как минимум трети пенсионеров, прежде всего бывших бюджетников, тогда как спецпенсии повышать не планируют.
Также в Украине готовят пенсионную реформу, которая предусматривает введение трехуровневой системы выплат в Украине. Кабмин планирует разделить пенсию на солидарную, профессиональную (специальную) и добровольную накопительную части, чтобы выровнять размеры выплат и привязать их к реальным взносам и стажу работы.