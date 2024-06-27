"Тепловой купол". Что известно об этом погодном явлении и чем оно угрожает человечеству

Ученые предупреждают жителей Земли о необходимости привыкать к формированию в некоторых регионах так называемого "теплового купола".

РБК-Украина рассказывает, что стоит знать об этом явлении, от чего оно может зависеть, а также угрожает ли оно человечеству.

Что такое "тепловой купол"

"Тепловой купол" - метеорологическое явление, которое ученые все чаще связывают с глобальным потеплением. Оно характеризуется формированием в атмосфере ограниченной области горячего океанского воздуха со стабильными погодными условиями в верхних слоях (так называемым блоком Омега).

При этом высокое давление не дает проникнуть в "купол" более прохладному воздуху. Теплый воздух в условиях отсутствия циркуляции и пониженной влажности накапливается в атмосфере и опускается вниз на землю.

Пример "доминирования" высокого давления (иллюстрация: en.wikipedia.org)

Там воздух сжимается и нагревается еще больше, однако, когда пытается подняться, высокое давление снова заставляет его опускаться.

Некоторые исследователи отмечают, что этот процесс напоминает кипение воды в кастрюле с закрытой крышкой.

"Тепловой купол" над США (иллюстрация: en.wikipedia.org)

По мнению метеоролога из Национальной службы погоды (NWS) США Марка Шенара, человечеству следует привыкать к словосочетанию "тепловой купол", ведь вполне вероятно, что "мы будем наблюдать периодические периоды излишней жары".

Что может влиять на формирование "теплового купола"

Согласно данным Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA), "тепловые купола" будут формироваться, вероятно, чаще всего именно в Северной Америке, особенно в период феномена Ла-Нинья в Тихом океане, который проявляется снижением поверхностной температуры воды ниже климатической нормы на востоке тропической зоны.

Это может объясняться разницей температур в восточной и западной частях Тихого океана, в результате которой ветры толкают горячий воздух к востоку в сторону Северной Америки.

По мнению большинства исследователей, глобальное потепление на планете делает такие волны тепла более жаркими, продолжительными, масштабными и частыми.

Угрожает ли "тепловой купол" человечеству

"Тепловой купол" наблюдался учеными уже неоднократно и характеризовался резким повышением температуры, в результате чего миллионы людей страдали от жары.

Эксперты отмечают, что антропогенные изменения климата (обусловленные ростом содержания в атмосфере углекислого газа, сульфатов, пыли и других отходов промышленной деятельности) влияют на волны тепла, что было доказано научно. То есть то, что раньше было редким явлением, сегодня превращается в закономерное.

Исходя из этого, человечеству, вероятнее всего, придется привыкать к периодическим жарким периодам. Хотя о глобальной катастрофе речь пока не идет.