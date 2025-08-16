ua en ru
Что будет, если Усик победит Паркера?

Суббота 16 августа 2025 00:09
Что будет, если Усик победит Паркера? Фото: Александр Усик ищет соперников для последних боев в карьере (Getty Images)
Автор: Андрей Костенко

Александр Усик не хочет терять титул абсолютного чемпиона, а Всемирная боксерская организация (WBO) очень настойчива в желании организовать его поединок с Джозефом Паркером. Поэтому, все идет к тому, что встреча украинца с новозеландцем состоится.

О возможной дате поединка, и вариантах развития событий после него - рассказывает РБК-Украина.

Когда может состояться бой

Организация поединков такого уровня требует значительного времени, да и бойцы калибра Усика обычно проводят не более двух (реже - трех) боев в год.

Поэтому, если бы команды боксеров сразу взялись за дело, встреча не состоялась бы раньше ноября-декабря этого года. А вероятнее - даже в январе-феврале следующего.

Но сторона украинца сделала ход конем, попросив отсрочку из-за травмы. И теперь все зависит от решения WBO.

Василию Ломаченко в прошлом году IBF дала отсрочку больше, чем на год. В нашем случае, до такого вряд ли дойдет. Но смело можно предположить, что в этом году Усик с Паркером не встретятся.

Наиболее оптимистичный сценарий - январь или февраль 2026-го. Более реалистичный - апрель-май.

Что будет, если Усик победит Паркера?

Джозеф Паркер (фото: Getty Images)

Что будут делать другие организации

Абсолютный чемпион - всегда большая головная боль для структур, ведающих чемпионскими титулами. Выдвигать условия может каждый, однако один человек не способен удовлетворить запросы, поступающие с четырех сторон.

Конечно, любая организация может из-за жестких условий и их прогнозируемого невыполнения забрать пояс у Усика и разыграть его, как вакантный. Однако, это вряд ли добавит ей авторитета и веса титулу.

Поэтому, если бой Усик - Паркер станет реальностью, другие будут ждать. А потом, в зависимости от результата, начнут активно действовать.

Если Усик выиграет у Паркера

Украинец удовлетворит требование WBO, которая не некоторое время оставит его в покое. Но боксер окажется под перекрестным огнем других - WBC, WBA и IBF, которые захотят урвать свой кусок пирога.

За это время они смогут провести бои за временные и промежуточные титулы и вывести на чемпионский поединок кого-то более интересного, чем Кубрат Пулев или Агит Кабайел.

Например молодого и перспективного Мозеса Итауму, если тот, конечно, продолжит свою победную серию.

Что будет, если Усик победит Паркера?

Мозес Итаума (фото: instagram.com/m.itauma)

Чего хочет Усик?

До поединка с Дюбуа украинец рассказывал всем о двух боях и дальнейшем завершении карьеры. Тогда этого хватало.

Но собрав все пояса, Александр, похоже, и сам задумался: "А что делать дальше?".

Усик оказался в уникальной ситуации, когда, пользуясь статусом и авторитетом, может чрезвычайно выгодно продать свои последние бои. Но с кем? Интересных соперников просто нет. Украинец выкосил целое поколение звезд хевивейта, а новое еще просто не выросло.

Как ни крути, более-менее интересным соперником сейчас является только Паркер.

Итаума - слишком молод и вряд ли его команда рискнет бросать Мозеса в мясорубку. Разве что эпопея с завершением карьеры Усика затянется, пока украинцу не исполнится лет 40.

Сейчас промоутерам 20-летнего Итаумы гораздо проще дождаться ухода Усика на пенсию, чтобы потом вывести подопечного на вакантные пояса с кем-то другим - Паркером или Дюбуа, например.

Активно говорят о трилогии Усик-Фьюри, но будет ли она действительно интересна и будет ли стоить солидных гонораров? Тоже можно сказать и об Энтони Джошуа.

Что будет, если Усик победит Паркера?

Джейк Пол (фото: instagram.com/jakepaul)

В таком случае Усику действительно стоило бы задуматься о бое с Джейком Полом по каким-то экзотическим правилам. Его можно будет выгодно продать. А главное - это будет гораздо интереснее, чем избиение очередного британца.

Ранее рассказали, какие символы заложены в чемпионском халате Усика.

Также читайте, кого ИИ считает идеальным кандидатом на бой с Усиком.

