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Красюк сделал заявление о разрыве с Усиком и предостерег чемпиона от мошенников

Понедельник 04 августа 2025 13:08
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Красюк сделал заявление о разрыве с Усиком и предостерег чемпиона от мошенников Фото: Александр Красюк (K2 Promotions Ukraine)
Автор: Андрей Костенко

Известный украинский промоутер, глава компании K2 Promotions Александр Красюк, который вел дела Александра Усика до нынешнего лета, рассказал о мотивах прекращения сотрудничества и предупредил чемпиона о возможных рисках.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой World Boxing News.

О прекращении сотрудничества

В интервью Красюк рассказал, как прекратил сотрудничество с Усиком за несколько недель до боя против Даниэля Дюбуа.

"Я почувствовал момент. Это было правильное время. Я пожелал Александру стать трехкратным абсолютным чемпионом и сказал, что останусь пожизненным промоутером двукратного абсолютного чемпиона", - поделился Красюк.

На просьбу дать больше информации, промоутер ответил:

"Я собираюсь это сделать. Но оставлю это для своих мемуаров".

Советы Усику

Также Красюк заявил, что советовал бы боксеру завершить карьеру. Он отметил, что Усик уже достиг в профессиональном спорте всего, что возможно, поэтому пора остановиться.

"Не хочу больше видеть его на ринге, по крайней мере в профессиональном боксе. Он все доказал. Больше ему ничего не нужно", - уверен Красюк.

Экс-менеджер предположил, что могут найтись люди, которые попытаются убедить Усика продолжить карьеру, однако заверил: как друг, сделает все, чтобы остановить его.

"Конечно, найдутся мошенники, которые снова подтолкнут его к возвращению. Но я, как друг, постараюсь его уберечь", - добавил он.

Красюк сделал заявление о разрыве с Усиком и предостерег чемпиона от мошенников

Сотрудничество Усика и Красюка длилось 12 лет (фото: instagram.com/alex.krassyuk)

Сотрудничество Усика и Красюка

Боксер и промоутер начали сотрудничество в 2013 году, когда Усик перешел из любительского бокса в профессиональный.

За эти 12 лет Усик провел 23 поединка, ни разу не проиграв и став двукратным абсолютным чемпионом мира в двух весовых категориях.

Главные достижения Усика за годы совместной работы:

  • Сентябрь 2016 - чемпион мира по версии WBO в тяжелом весе.
  • Январь 2018 - чемпион мира по версиям WBO и WBC в тяжелом весе.
  • Июль 2018 - абсолютный чемпион мира в тяжелом весе.
  • Сентябрь 2021 - чемпион мира по версиям WBO, WBA и IBF в супертяжелом весе.
  • Май 2024 - абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе.

Уже без Красюка Усик в последнем поединке одолел нокаутом в пятом раунде Даниэля Дюбуа и стал трехкратным абсолютным чемпионом мира.

Ранее боксер неоднократно заявлял, что после боя с Дюбуа хочет провести еще два поединка, а затем окончательно завершит карьеру.

Ранее рассказали о том, что Усик сделал Трубину роскошный подарок на день рождения.

Также читайте, с кем Усик может провести поединок по правилам ММА.

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