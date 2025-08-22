Вечеринка, отец и хаос в команде. Дюбуа впервые раскрыл правду о бое с Усиком

Британский боксер Даниэль Дюбуа настаивает, что его поражение от Александра Усика не имеет никакого отношения к противоречивой вечеринке, которую устроил его отец накануне боя.

Дюбуа вспомнил вечеринку перед боем

Британец потерпел поражение в пятом раунде в бою против Усика за звание абсолютного чемпиона мира, который состоялся 19 июля на "Уэмбли". Перед боем Дюбуа опоздал на стадион, поскольку его задержала... вечеринка, организованная его отцом в их семейном доме.

Согласно сообщениям СМИ, Дюбуа пришлось идти пешком от парковки. Также он задержался на входе на стадион, поскольку его отец пытался провести на арену нескольких членов своей команды, в обход охраны.

Несмотря на это, Дюбуа отказался признать, что вечеринка сорвала его подготовку, и в четверг в интервью Джиму Уайту полностью взял на себя ответственность за поражение.

"Нет, вечеринка не виновата. Когда я боксировал с Эй-Джеем и другими, они (вечеринки - Ред.) тоже были, и они срабатывали", - сказал Дюбуа, имея в виду, что подобная вечеринка происходила и перед его зрелищным нокаутом в сентябре прошлого года над Энтони Джошуа.

Дюбуа признался, что именно пошло не так в бою с Усиком

"Но я даже не хочу об этом много говорить. Не из-за этого что-то пошло не так в бою. Я смотрю на себя и на то, что мог бы сделать лучше... Для меня это новое начало, движение вперед", - сказал боксер.

"Теперь я должен измениться и все сделать правильно. Я вышел против одного из лучших боксеров мира, еще и левши. Да, я мог бы выступить лучше, но иногда такое случается. Я не чувствую себя подавленным или побежденным, мне просто нужно научиться чему-то новому и усовершенствоваться", - добавил Дюбуа.

Дюбуа вступился за отца

После сокрушительного поражения несколько представителей боксерского сообщества призвали Дюбуа дистанцироваться от отца из-за опасений, что он "слишком вовлечен" в жизнь сына и вредит его карьере.

Однако сам "Трипл-Ди" настаивает, что Дэйв заботится исключительно о его интересах.

"Нет, я не думаю, что он слишком вовлечен. Я думаю, что он заботится обо мне. Он заботится о моих интересах. Я от него многому учусь. И, знаете, мы просто решаем, в каком направлении мы будем двигаться", - добавил Дюбуа-младший.

Интересно, что Дюбуа отказался обсуждать свой следующий бой, но подтвердил, что его цель - стать двукратным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Дюбуа назвал причину изменений в своей команде

Даниэль разорвал сотрудничество с главным тренером Доном Чарльзом и ассистентом Кираном Фарреллом в начале августа. В то же время, к команде присоединился Сэм Джонс как советник, который будет работать вместе с отцом британца.

СМИ пишут, что команду британского боксера возглавит тренер Конора Бенна, Тони Симс. И хотя Дюбуа не смог подтвердить имя своего нового тренера, он рассказал о своем решении прекратить плодотворное двухлетнее сотрудничество с Чарльзом.

"Дон был великолепным. Мы выиграли чемпионский титул. Но я просто думал о том, как я могу усовершенствовать себя, и это было мое решение", - подытожил Дюбуа.