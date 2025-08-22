ua en ru
Пт, 22 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Дэвид Хэй назвал единственного боксера, который может победить Усика: "У него лучшие шансы"

Пятница 22 августа 2025 13:46
UA EN RU
Дэвид Хэй назвал единственного боксера, который может победить Усика: "У него лучшие шансы" Александра Усика может победить только один боксер, считает Дэвид Хэй (фото: РБК-Украина)
Автор: Андрей Костенко

Бывший чемпион мира Дэвид Хэй назвал единственного боксера в супертяжелом весе, который, по его мнению, способен победить непобедимого абсолютного чемпиона Александра Усика.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью экс-чемпиона мира в двух весовых категориях изданию iFLTV.

Хэй назвал боксера, который круче Усика

44-летний британский боксер поделился мыслями относительно шансов других супертяжеловесов в потенциальном бою против абсолютного чемпиона мира Александра Усика. По мнению "Косаря", больше всего шансов на победу имеет не опытный боксер, а 20-летний Мозес Итаума.

По словам Хэя, Итаума, который имеет лишь 13 побед в профессиональной карьере (11 нокаутом), действительно может создать проблемы для 38-летнего украинского чемпиона.

"У него лучшие шансы среди всех, даже несмотря на его неопытность. У него есть огневая мощь и тяжелые удары, чтобы создать проблемы любому", - заявил Хэй.

Он добавил, что Усик, несмотря на его мастерство, не является "естественным" супертяжеловесом.

"Он - раздутый крузер, и он очень хорошо справляется, но удары, которые наносит Мозес, нокаутировали бы любого прирожденного супертяжеловеса", - отметил британец.

"Он молод, быстр, голоден и, кажется, имеет тяжелые руки. Все, кто хотел его одолеть, потерпели неудачу", - резюмировал бывший чемпион.

Напомним, что 20-летний Мозес Итаума одержал победу над Диллианом Уайтом менее чем за две минуты в последнем бою.

Дэвид Хэй назвал единственного боксера, который может победить Усика: &quot;У него лучшие шансы&quot;

Итаума против Уайта (фото: instagram.com/m.itauma)

Бой Усик - Паркер под вопросом?

Усик, которому сейчас 38 лет, дважды победил Энтони Джошуа, Тайсона Фьюри и Даниэля Дюбуа. После последнего боя, в июле, WBO еще обязала Александра провести обязательную защиту титула против Джозефа Паркера, который является временным чемпионом.

Сам новозеландец неоднократно заявлял, что хочет боя с Усиком. Он даже записывал видеообращение к украинцу, призывая его принять вызов.

Однако после победы над Дюбуа команда Усика обратилась к WBO с просьбой отсрочить переговоры о бое с Паркером. Причиной называют травму спины, которую украинец получил во время подготовки к последнему поединку, а также желание отдохнуть после изнурительных боев. И организация пошла навстречу нашему чемпиону.

Таким образом, бой с Паркером очень вероятен, поскольку он является обязательным претендентом. Однако Усик может отказаться от этого поединка, если не сможет договориться или решит отказаться от титула WBO и потерять статус абсолютного чемпиона.

Ранее сообщили, что в команде Усика сделали заявление относительно боя с Итаумой.

Также мы писали, что Усик сенсационно не вошел в топ-10 обновленного рейтинга BoxRec.

Читайте РБК-Украина в Google News
Бокс Александр Усик Дэвид Хэй
Новости
Выезд мужчин до 22 лет за границу: что говорит премьер
Выезд мужчин до 22 лет за границу: что говорит премьер
Аналитика
Атомные амбиции России. Как санкции и конкуренты могут остановить "Росатом"
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Атомные амбиции России. Как санкции и конкуренты могут остановить "Росатом"