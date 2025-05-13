"Используйте свой голос": Киев просит Бразилию убедить Путина встретиться с Зеленским

Украина призвала Бразилию поддержать инициативу о 30-дневном прекращении огня и поспособствовать организации прямой встречи президента Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Андрея Сибигу.
Сибига рассказал, что на этой неделе разговаривал с министром иностранных дел Бразилии Мауро Виейрой. Коллеги обсудили мирные усилия по завершению войны в Украине и активные дипломатические контакты.
"Я призвал Бразилию поддержать безусловное 30-дневное прекращение огня как основу для результативных мирных переговоров", - отметил глава МИД.
Также он обратился к Бразилии с призывом воспользоваться своим авторитетом в России, чтобы встреча Зеленского и Путина в Стамбуле на этой неделе все же состоялась.
"Я подтвердил готовность президента Зеленского встретиться с Путиным в Турции и призвал Бразилию использовать свой авторитетный голос в диалоге с Россией, чтобы способствовать проведению этой прямой встречи на высшем уровне", - подчеркнул Сибига.
Напомним, российский диктатор Владимир Путин на днях заявил о желании 15 мая провести мирные переговоры в Стамбуле, предложив Украине и России возобновить переговоры, которые были прерваны в 2022 году.
В ответ президент Украины Владимир Зеленский подтвердил готовность Украины к диалогу, однако подчеркнул необходимость прекращения огня. Позже Зеленский заявил, что хочет сразу прямых переговоров с Путиным.
Россия пока не отреагировала на эту идею, однако сообщалось, что на переговорах может присутствовать даже президент США Дональд Трамп, если Путин все же согласится приехать в Стамбул.
Однако пока СМИ лишь подтверждают, что от Соединенных Штатов в Турции будут присутствовать спецпредставители президента США Стив Уиткофф и Кит Келлог.
В России же несколько часов назад заявили, что не будут раскрывать состав своей делегации в Стамбуле до распоряжения Путина.
Добавим, что Бразилия потенциально действительно может способствовать личной встрече Путина и Зеленского. Бразилия имеет влияние в России. Недавно бразильский президент Луиз Инасио Лула да Силва даже посетил парад ко "Дню победы" по приглашению Путина.
Во время встречи с Путиным Силва пытался закрепить роль Бразилии как посредника в мирных переговорах. Он подчеркнул готовность играть активную роль в мирных переговорах, усиливая свое место на международной арене и независимость от внешнего давления.
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