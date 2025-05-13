Путин еще не решил? В Кремле все еще скрывают состав делегации в Стамбуле

Российская Федерация не будет раскрывать состав своей делегации на переговорах в Стамбуле до приказа Владимира Путина.

Об этом заявил спикер российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "ТАСС".

Журналисты спросили у Пескова, когда Россия раскроет состав своей делегации, которая отправится в Стамбул на переговоры с Украиной.

"Пока что не раскрывали. Когда будет указание президента (Путина - ред.) тогда мы это сделаем", - заявил Песков.

Он также отреагировал на заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что тот готов к прямым переговорам с Путиным в Стамбуле.

"Послушайте, мы оцениваем только заявление Путина, который предложил провести переговоры делегаций в четверг в Стамбуле. Наша делегация будет там и будет ждать украинскую сторону", - сказал представитель диктатора.

Переговоры в Стамбуле

Путин предложил Украине провести переговоры в Стамбуле в четверг, 15 мая. Зеленский согласился на эту идею, однако заявил, что ждет в Стамбуле на переговорах самого Путина.

Россия пока не отреагировала на эту идею, однако известно, что в случае если Путин все же приедет в Стамбул - на переговорах может присутствовать и президент США Дональд Трамп.

Сам же Трамп некоторое время назад заявил, что в Стамбул отправится госсекретарь США Марко Рубио. Также ряд СМИ сообщил, что от Соединенных Штатов в Турции будут присутствовать спецпредставители президента США Стив Уиткофф и Кит Келлог.