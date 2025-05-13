"Використайте свій голос": Київ просить Бразилію переконати Путіна зустрітися із Зеленським

Зустріч у Стамбулі

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін днями заявив про бажання 15 травня провести мирні переговори в Стамбулі, запропонувавши Україні та Росії відновити перемовини, які були перервані у 2022 році.

У відповідь президент України Володимир Зеленський підтвердив готовність України до діалогу, проте наголосив на необхідності припинення вогню. Пізніше Зеленський заявив, що хоче одразу прямих перемовин з Путіним.

Росія наразі не відреагувала на цю ідею, однак повідомлялося, що на перемовинах може бути присутній навіть президент США Дональд Трамп, якщо Путін все ж таки погодиться приїхати у Стамбул.

Однак поки що ЗМІ лише підтверджують, що від Сполучених Штатів у Туреччині будуть присутні спецпредставники президента США Стів Віткофф і Кіт Келлог.

У Росії ж кілька годин тому заявили, що не будуть розкривати склад своєї делегації у Стамбулі до розпорядження Путіна.

Стосунки Бразилії та Росії

Додамо, що Бразилія потенційно дійсно може сприяти особистій зустрічі Путіна і Зеленського. Бразилія має вплив у Росії. Нещодавно бразильський президент Луїз Інасіо Лула да Сілва навіть відвідав парад до "Дня перемоги" на запрошення Путіна.

Під час зустрічі з Путіним Сілва намагався закріпити роль Бразилії як посередника у мирних переговорах. Він підкреслив готовність відігравати активну роль у мирних переговорах, посилюючи своє місце на міжнародній арені та незалежність від зовнішнього тиску.

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