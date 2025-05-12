Трамп допустил участие во встрече между Украиной и Россией в Стамбуле
Президент США Дональд Трамп может полететь в Стамбул для участия в возможной встрече между Украиной и Россией. Она запланирована на 15 мая.
Как передает РБК-Украина, об этом американский лидер заявил во время общения с журналистами.
"Я думаю, что может быть хороший результат от встречи в четверг в Турции между Россией и Украиной, и я полагаю, что оба лидера будут там (речь о российском диктаторе Владимире Путине и президенте Украины Владимире Зеленском - ред.). Я думал о том, чтобы прилететь туда", - рассказал он.
Президент США добавил, что "он все еще не знает", где будет в четверг, и у него запланировано много встреч. Но "все может произойти".
Трамп заверил, что США прилагают все усилия, чтобы понять, можно ли положить конец кровавой бойне между Украиной и Россией.
К слову, с 13 по 16 мая у Трампа запланированы визиты в Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ.
Встреча в Стамбуле
Напомним, встречу с Украиной в Стамбуле инициировал российский диктатор Владимир Путин. Именно он захотел, чтобы она прошла в четверг 15 мая.
После такого предложения президент США Дональд Трамп отметил, что он "настаивает", чтобы Украина согласилась на участие в переговорах с Россией.
Президент Украины Владимир Зеленский практически сразу же заявил, что он лично планирует приехать в Стамбул 15 мая, чтобы там провести переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным.
В свою очередь Путин пока не дал четкого ответа, готов ли он к такому диалогу с Зеленским.
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