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Без Трампа? Уиткофф и Келлог полетят в Стамбул на переговоры Украины и РФ, - СМИ

Вторник 13 мая 2025 15:31
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Без Трампа? Уиткофф и Келлог полетят в Стамбул на переговоры Украины и РФ, - СМИ Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Спецпредставители президента США Стив Уиткофф и Кит Келлог отправятся в Стамбул для участия в переговорах между Украиной и Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters и CNN.

Три неназванных источника рассказали Reuters, что Уиткофф и Келлог полетят в Стамбул в четверг на потенциальные переговоры Украины и России.

Информацию о планах Келлога и Уиткоффа участвовать в переговорах в Стамбуле подтверждают и неназванные источники CNN.

Высокопоставленный представитель администрации президента США рассказал CNN, что участие Дональда Трампа в переговорах между Украиной и РФ во многом будет зависеть от того, примет ли в них участие российский диктатор Владимир Путин.

"Сейчас все очень динамично и никто ничего не знает", - сказал неназванный чиновник.

Переговоры Украины и РФ и планы Трампа

Напомним, российский диктатор Владимир Путин 11 мая предложил Украине провести переговоры в Стамбуле уже в четверг, 15 мая.

Президент Украины Владимир Зеленский согласился на такую идею. Важно отметить, что он сам захотел отправиться на переговоры и ждет, что в Стамбул для диалога прилетит Путин.

Пока что непонятно, состоится ли такая встреча. Представители РФ не дали четкого ответа, будет ли Путин лично участвовать в переговорах.

При этом советник руководителя ОП Михаил Подоляк подчеркивал, что в Стамбуле Зеленский готов только в переговорам с Путиным, а не с другими российскими чиновниками.

В то же время президент США Дональд Трамп уже заявил, что он рассматривает возможность поездки в Стамбул для участия в переговорах на высшем уровне, если они состоятся.

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