Президент Бразилии оправдывается за визит к Путину на парад
Президент Луис Инасиу Лула да Силва прокомментировал свой визит в Москву на парад 9 мая. Он подчеркнул, что Бразилия остается приверженной миру.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на CNN Brasil.
Лула заявил, что его присутствие на параде не противоречит политике Бразилии относительно войны в Украине и подчеркнул важность сохранения диалога, даже со странами, с которыми существуют разногласия.
Бразильский лидер подчеркнул, что его поездка была частью усилий по укреплению многосторонних отношений и попыткой выступить посредником в мирных переговорах между Россией и Украиной.
Лула также заверил, что позиция Бразилии относительно войны остается неизменной - страна выступает за мир.
"Независимо от того, приехал ли я сюда, или я поехал в Китай, или я поехал в Аргентину, или я поехал в любую другую страну, наша позиция остается неизменной относительно того, что мы думаем о войне в Украине: мы хотим мира", - заявил Лула на пресс-конференции перед отъездом в Китай.
Он добавил, что его поездка в Россию имела целью подчеркнуть защиту многосторонности и отвержение протекционизма на международной арене.
Парад в Москве 9 мая
Напомним, что российский диктатор Владимир Путин пригласил лидеров Китая, Индии и Бразилии, а также Словакию и Сербию посетить 9 мая парад в Москве. США и большинство стран-членов ЕС не получили приглашений.
После, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва посетил Москву для встречи с Владимиром Путиным, пытаясь закрепить роль Бразилии как посредника в мирных переговорах.
Целью визита, по информации O Globo, было не только содействие мирному процессу между Россией и Украиной, но и демонстрация независимости внешней политики страны от влияния крупных мировых держав.
Во время встречи Лула подчеркнул готовность Бразилии играть активную роль в мирных переговорах, усиливая свое место на международной арене, независимо от внешнего давления.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.