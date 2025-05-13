ua en ru
Вт, 13 мая News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Авто Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Контакты Команда О компании Редакционная политика

"Используйте свой голос": Киев просит Бразилию убедить Путина встретиться с Зеленским

Вторник 13 мая 2025 21:27
UA EN RU
"Используйте свой голос": Киев просит Бразилию убедить Путина встретиться с Зеленским Фото: глава МИД Украины Андрей Сибига (Виталий Носач / РБК-Украина)
Автор: Ірина Гайдук

Украина призвала Бразилию поддержать инициативу о 30-дневном прекращении огня и поспособствовать организации прямой встречи президента Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Андрея Сибигу.

Сибига рассказал, что на этой неделе разговаривал с министром иностранных дел Бразилии Мауро Виейрой. Коллеги обсудили мирные усилия по завершению войны в Украине и активные дипломатические контакты.

"Я призвал Бразилию поддержать безусловное 30-дневное прекращение огня как основу для результативных мирных переговоров", - отметил глава МИД.

Также он обратился к Бразилии с призывом воспользоваться своим авторитетом в России, чтобы встреча Зеленского и Путина в Стамбуле на этой неделе все же состоялась.

"Я подтвердил готовность президента Зеленского встретиться с Путиным в Турции и призвал Бразилию использовать свой авторитетный голос в диалоге с Россией, чтобы способствовать проведению этой прямой встречи на высшем уровне", - подчеркнул Сибига.

Встреча в Стамбуле

Напомним, российский диктатор Владимир Путин на днях заявил о желании 15 мая провести мирные переговоры в Стамбуле, предложив Украине и России возобновить переговоры, которые были прерваны в 2022 году.

В ответ президент Украины Владимир Зеленский подтвердил готовность Украины к диалогу, однако подчеркнул необходимость прекращения огня. Позже Зеленский заявил, что хочет сразу прямых переговоров с Путиным.

Россия пока не отреагировала на эту идею, однако сообщалось, что на переговорах может присутствовать даже президент США Дональд Трамп, если Путин все же согласится приехать в Стамбул.

Однако пока СМИ лишь подтверждают, что от Соединенных Штатов в Турции будут присутствовать спецпредставители президента США Стив Уиткофф и Кит Келлог.

В России же несколько часов назад заявили, что не будут раскрывать состав своей делегации в Стамбуле до распоряжения Путина.

Отношения Бразилии и России

Добавим, что Бразилия потенциально действительно может способствовать личной встрече Путина и Зеленского. Бразилия имеет влияние в России. Недавно бразильский президент Луиз Инасио Лула да Силва даже посетил парад ко "Дню победы" по приглашению Путина.

Во время встречи с Путиным Силва пытался закрепить роль Бразилии как посредника в мирных переговорах. Он подчеркнул готовность играть активную роль в мирных переговорах, усиливая свое место на международной арене и независимость от внешнего давления.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
NEWS
Переговоры с Путиным не запрещены? Зеленский поставил точку в слухах о своем указе
Переговоры с Путиным не запрещены? Зеленский поставил точку в слухах о своем указе
DAILY
Гражданство без языка и экзаменов: что изменит новый закон и почему его критикуют
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Гражданство без языка и экзаменов: что изменит новый закон и почему его критикуют