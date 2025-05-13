"Используйте свой голос": Киев просит Бразилию убедить Путина встретиться с Зеленским

Украина призвала Бразилию поддержать инициативу о 30-дневном прекращении огня и поспособствовать организации прямой встречи президента Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Андрея Сибигу.