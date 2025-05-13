"Використайте свій голос": Київ просить Бразилію переконати Путіна зустрітися із Зеленським

Україна закликала Бразилію підтримати ініціативу про 30-денне припинення вогню та посприяти організації прямої зустрічі президента Володимира Зеленського і російського диктатора Володимира Путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Андрія Сибігу.