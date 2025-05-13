"Використайте свій голос": Київ просить Бразилію переконати Путіна зустрітися із Зеленським
Україна закликала Бразилію підтримати ініціативу про 30-денне припинення вогню та посприяти організації прямої зустрічі президента Володимира Зеленського і російського диктатора Володимира Путіна.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Андрія Сибігу.
Сибіга розповів, що цього тижня мав розмову з міністром закордонних справ Бразилії Мауро Вієйрою. Колеги обговорили мирні зусилля щодо завершення війни в Україні та активні дипломатичні контакти.
"Я закликав Бразилію підтримати безумовне 30-денне припинення вогню як основу для результативних мирних переговорів", - зазначив глава МЗС.
Також він звернувся до Бразилії із закликом скористатися своїм авторитетом у Росії, щоб зустріч Зеленського і Путіна у Стамбулі цього тижня все ж таки відбулася.
"Я підтвердив готовність президента Зеленського зустрітися з Путіним у Туреччині та закликав Бразилію використати свій авторитетний голос у діалозі з Росією, щоб сприяти проведенню цієї прямої зустрічі на найвищому рівні", - наголосив Сибіга.
Зустріч у Стамбулі
Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін днями заявив про бажання 15 травня провести мирні переговори в Стамбулі, запропонувавши Україні та Росії відновити перемовини, які були перервані у 2022 році.
У відповідь президент України Володимир Зеленський підтвердив готовність України до діалогу, проте наголосив на необхідності припинення вогню. Пізніше Зеленський заявив, що хоче одразу прямих перемовин з Путіним.
Росія наразі не відреагувала на цю ідею, однак повідомлялося, що на перемовинах може бути присутній навіть президент США Дональд Трамп, якщо Путін все ж таки погодиться приїхати у Стамбул.
Однак поки що ЗМІ лише підтверджують, що від Сполучених Штатів у Туреччині будуть присутні спецпредставники президента США Стів Віткофф і Кіт Келлог.
У Росії ж кілька годин тому заявили, що не будуть розкривати склад своєї делегації у Стамбулі до розпорядження Путіна.
Стосунки Бразилії та Росії
Додамо, що Бразилія потенційно дійсно може сприяти особистій зустрічі Путіна і Зеленського. Бразилія має вплив у Росії. Нещодавно бразильський президент Луїз Інасіо Лула да Сілва навіть відвідав парад до "Дня перемоги" на запрошення Путіна.
Під час зустрічі з Путіним Сілва намагався закріпити роль Бразилії як посередника у мирних переговорах. Він підкреслив готовність відігравати активну роль у мирних переговорах, посилюючи своє місце на міжнародній арені та незалежність від зовнішнього тиску.
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