Отставка Гринчук. Стало известно, кто будет исполнять обязанности министра энергетики

Сегодня, 12 ноября, министр энергетики Украины Светлана Гринчук подала в отставку. После увольнения ее обязанности будет исполнять Николай Колесник.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственный источник в правительстве.

Источник сообщил, что исполнять обязанности министра энергетики после увольнения Гринчук будет заместитель министра Николай Колесник.

После того, как Гринчук написала заявление об отставке, она будет оставаться министром энергетики Украины. Верховная Рада будет голосовать по ее увольнению в следующий вторник, 18 ноября.

Сам Колесник пока не подтвердил возможность наложения на него обязанностей министра.

К отставке Гринчук из-за громкого коррупционного скандала в энергетической сфере ранее призвал президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что министр не может оставаться на своей должности, ведь вопрос доверия является ключевым.