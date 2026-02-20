ua en ru
Война еще на 3 года? WSJ узнало мнение Европы о переговорах Украины и РФ

Пятница 20 февраля 2026 13:16
Война еще на 3 года? WSJ узнало мнение Европы о переговорах Украины и РФ Фото: украинский военный на фронте (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Несмотря на активизацию переговоров прекращение огня в Украине остается маловероятным в ближайшее время. Европейские топ-чиновники прогнозируют, что боевые действия могут продолжаться еще от 1 до 3 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

По данным издания, нынешние переговоры между Украиной и Россией превратились в своеобразную игру, главная цель которой - не достижение мира, а избежание гнева президента США Дональда Трампа.

Обе стороны пытаются создать впечатление конструктивности, чтобы не быть обвиненными в срыве мирного процесса.

"Оптимистичные дипломатические модные словечки скрывают тупик в мирном процессе, который, по словам многих наблюдателей и даже некоторых участников, превратился в политический театр", - пишет WSJ.

Мирные переговоры

На этой неделе в Женеве завершился очередной раунд переговоров при посредничестве США, который, как и предыдущие встречи в Абу-Даби, не принес никакого реального результата.

Высокопоставленный украинский чиновник на условиях анонимности заявил, что "эти три раунда трехсторонних переговоров в этом году стали своеобразным выступлением, направленным на убеждение президента США, что проблема не в Украине".

Трамп теряет интерес?

Хотя администрация Трампа заявляла о желании заключить соглашение до промежуточных выборов в США (ноябрь 2026 года), реального давления на Киев или Москву президент США не оказывает.

По словам американских чиновников, Белый дом постепенно теряет интерес к украинскому вопросу, переключая внимание на ядерную программу Ирана и восстановление Сектора Газы.

Бывший посол США в НАТО Иво Даалдер охарактеризовал ситуацию как "игру, чтобы избежать обвинений в неспособности Трампа завершить войну". Оптимистичные заявления дипломатов лишь скрывают полный тупик, в котором оказался мирный процесс.

Прогнозы относительно продолжительности войны

На фоне отсутствия дипломатического прорыва европейские союзники готовятся к длительному противостоянию.

"Но прекращение огня не предвидится. Высокопоставленные европейские чиновники заявили, что война, вероятно, продлится еще от одного до трех лет", - резюмирует издание.

В то же время в российских и анонимных Telegram-каналах распространяются якобы слова журналиста WSJ Бояна Панчевского о том, что президент Украины Владимир Зеленский приказал подготовиться к еще трем годам войны из-за якобы провала переговоров.

Советник президента Дмитрий Литвин заявил журналистам, что эти публикации - откровенный фейк.

По его словам, ни слова о "еще трех годах войны", ни слова о "провале переговоров" не соответствуют действительности.

Что пишут западные СМИ о войне в Украине

Напомним, канцлер Германии Фридрих Мерц в интервью Der Spiegel заявил, что почти не видит шансов на скорое завершение войны России против Украины путем переговоров.

По данным Axios, политическая часть переговорного процесса фактически также находится в тупике.

Между тем The New York Times пишет, что российский диктатор Владимир Путин убежден в своем превосходстве на фронте и готов воевать еще минимум два года за полный контроль над Донецкой областью.

