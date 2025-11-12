ua en ru
Гринчук подала в отставку

Среда 12 ноября 2025 17:01
Гринчук подала в отставку Фото: Светлана Гринчук (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Светлана Гринчук подала в отставку с должности министра энергетики Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее сообщение в Facebook.

"Написала заявление об отставке. Должность никогда не была для меня самоцелью. Я благодарна президенту Владимиру Зеленскому, Кабинету Министров Украины и народным депутатам за предоставленную возможность работать на благо государства, что я делала на протяжении последних 10 лет на различных должностях на государственной службе, начиная с главного специалиста", - заявила она.

Гринчук добавила, что в рамках ее профессиональной деятельности "не было никаких нарушений законодательства".

"Относительно домыслов, касающихся моих личных отношений - любые спекуляции на эту тему неуместны. Всему должен быть предел. В конце концов, время все расставит на свои места", - заявила она.

Гринчук подала в отставку

Предыстория

В первой половине ноября НАБУ вместе с САП сообщили о том, что разоблачили масштабную коррупционную схему в государственной компании "Энергоатом".

По данным следствия, предприятие фактически управлялось организованной группой, члены которой требовали от подрядчиков "откаты" в размере 10-15% от суммы контрактов. В Антикоррупционном бюро сообщили, что эти деньги отмывали через офис в центре Киева, который принадлежал семье бывшего нардепа Андрея Деркача.

В контексте расследования президент Владимир Зеленский отмечал, что очищение "Энергоатома" от коррупционных схем является приоритетом государства.

11 ноября наблюдательный совет компании провел специальное заседание из-за скандала в энергетической сфере. После этого премьер-министр Юлия Свириденко сообщила о решении правительства досрочно прекратить полномочия членов наблюдательного совета НАЭК "Энергоатом".

На следующее утро Свириденко объявила об отстранении Германа Галущенко от обязанностей министра юстиции. Сам Галущенко заявил, что не держится за должность.

В тот же день Зеленский заявил о необходимости отставок Галущенко и Гринчук на фоне энергетического скандала.

Подробнее о ходе расследования НАБУ можно прочитать в материале РБК-Украина.

