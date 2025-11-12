Гринчук подала в отставку

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее сообщение в Facebook.

"Написала заявление об отставке. Должность никогда не была для меня самоцелью. Я благодарна президенту Владимиру Зеленскому, Кабинету Министров Украины и народным депутатам за предоставленную возможность работать на благо государства, что я делала на протяжении последних 10 лет на различных должностях на государственной службе, начиная с главного специалиста", - заявила она.

Гринчук добавила, что в рамках ее профессиональной деятельности "не было никаких нарушений законодательства".

"Относительно домыслов, касающихся моих личных отношений - любые спекуляции на эту тему неуместны. Всему должен быть предел. В конце концов, время все расставит на свои места", - заявила она.

Предыстория

В первой половине ноября НАБУ вместе с САП сообщили о том, что разоблачили масштабную коррупционную схему в государственной компании "Энергоатом".

По данным следствия, предприятие фактически управлялось организованной группой, члены которой требовали от подрядчиков "откаты" в размере 10-15% от суммы контрактов. В Антикоррупционном бюро сообщили, что эти деньги отмывали через офис в центре Киева, который принадлежал семье бывшего нардепа Андрея Деркача.

В контексте расследования президент Владимир Зеленский отмечал, что очищение "Энергоатома" от коррупционных схем является приоритетом государства.

11 ноября наблюдательный совет компании провел специальное заседание из-за скандала в энергетической сфере. После этого премьер-министр Юлия Свириденко сообщила о решении правительства досрочно прекратить полномочия членов наблюдательного совета НАЭК "Энергоатом".