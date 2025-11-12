Відставка Гринчук. Стало відомо, хто виконуватиме обов'язки міністра енергетики
Сьогодні, 12 листопада, міністр енергетики України Світлана Гринчук подала у відставку. Після звільнення її обов'язки виконуватиме Микола Колісник.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власне джерело в уряді.
Джерело повідомило, що виконувати обов'язки міністра енергетики після звільнення Гринчук буде заступник міністра Микола Колісник.
Після того, як Гринчук написала заяву про відставку, вона залишатиметься міністром енергетики України. Верховна Рада голосуватиме щодо її звільнення наступного вівторка, 18 листопада.
Сам Колісник поки не підтвердив можливість накладання на нього обов'язків міністра.
До відставки Гринчук через гучний корупційний скандал в енергетичній сфері раніше закликав президент України Володимир Зеленський. Він наголосив, що міністр не може залишатися на своїй посаді, адже питання довіри є ключовим.
Що передувало
Нагадаємо, НАБУ і САП повідомили про викриття масштабної корупційної схеми в державній компанії "Енергоатом".
Слідство встановило, що підприємство фактично контролвала організована група, яка вимагала від підрядників "відкати" у розмірі 10-15% від вартості укладених контрактів. У НАБУ уточнили, що незаконно отримані кошти відмивали через офіс у центрі Києва, який належить родині ексдепутата Андрія Деркача.
Володимир Зеленський на тлі розслідування заявив, що очищення "Енергоатому" від корупції є одним із ключових завдань держави.
У вівторок, 11 листопада, прем’єр-міністр Юлія Свириденко повідомила, що уряд ухвалив рішення достроково припинити повноваження членів наглядової ради НАЕК "Енергоатом".
Сьогодні, 12 листопада, Кабмін під час позачергового засідання відсторонив Германа Галущенка від виконання обов’язків міністра юстиції.
Крім того, Світлана Гринчук подала у відставку з посади міністра енергетики України. Вона наголосила, що у межах її професійної діяльності "не було жодних порушень законодавства".