Відставка Гринчук. Стало відомо, хто виконуватиме обов'язки міністра енергетики

Сьогодні, 12 листопада, міністр енергетики України Світлана Гринчук подала у відставку. Після звільнення її обов'язки виконуватиме Микола Колісник.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власне джерело в уряді.

Джерело повідомило, що виконувати обов'язки міністра енергетики після звільнення Гринчук буде заступник міністра Микола Колісник.

Після того, як Гринчук написала заяву про відставку, вона залишатиметься міністром енергетики України. Верховна Рада голосуватиме щодо її звільнення наступного вівторка, 18 листопада.

Сам Колісник поки не підтвердив можливість накладання на нього обов'язків міністра.

До відставки Гринчук через гучний корупційний скандал в енергетичній сфері раніше закликав президент України Володимир Зеленський. Він наголосив, що міністр не може залишатися на своїй посаді, адже питання довіри є ключовим.