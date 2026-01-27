До 17 часов без света или аварийно: где и как в Украине отключают электричество
В нескольких областях Украины сегодня утром, 27 января, введены аварийные отключения света из-за сложной ситуации в энергосистеме. В других областях действуют графики почасовых отключений.
РБК-Украина рассказывает, где и как сегодня в Украине выключают свет.
"Укрэнерго"
Отмечается, что из-за сложной ситуации в энергосистеме предварительно обнародованные графики обесточиваний в регионах, где применены аварийные отключения, пока не действуют. Энергетики работают над скорейшим восстановлением стабильного электроснабжения.
Аварийные отключения отменят после стабилизации ситуации в энергосистеме.
Киев
В столице из-за сложной ситуации в энергетике продолжают применять аварийные отключения электроэнергии. Графики отключений при этом не действуют.
Киевская область
Во вторник для всех жителей Киевской области введут три очереди отключений электроэнергии в течение суток. Каждое из них продлится значительно дольше - до семи часов, ведь ситуация в Киеве и области остается одной из самых сложных.
В отдельных населенных пунктах общая продолжительность отсутствия света может достичь до 17 часов в сутки.
Харьковская область
В Харькове и Харьковской области применены графики аварийных отключений для стабилизации ситуации в энергосети.
Одновременно продолжают действовать графики почасовых отключений.
Часы отсутствия электроснабжения по очередям/подкартам с учетом времени на переключение (ориентировочно):
- 1.1 00:00-04:30; 08:00-15:00; 18:30-24:00
- 1.2 00:00-04:30; 08:00-15:00; 18:30-24:00
- 2.1 00:00-04:30; 08:00-15:00; 18:30-24:00
- 2.2 00:00-04:30; 08:00-15:00; 18:30-24:00
- 3.1 01:00-08:00; 11:30-18:30; 22:00-24:00
- 3.2 01:00-08:00; 11:30-18:30; 22:00-24:00
- 4.1 01:00-08:00; 11:30-18:30; 22:00-24:00
- 4.2 01:00-08:00; 11:30-18:30; 22:00-24:00
- 5.1 00:00-01:00; 04:30-11:30; 15:00-22:00
- 5.2 00:00-01:00; 04:30-11:30; 15:00-22:00
- 6.1 00:00-01:00; 04:30-11:30; 15:00-22:00
- 6.2 00:00-01:00; 04:30-11:30; 15:00-22:00
Днепропетровская область
Свет в будут выключать в три этапа. В основном это будет ночное, утреннее или дневное и вечернее время.
Продолжительность одного такого отключения может составлять до 9 часов.
Следить за актуальной информацией об отключении света и проверить графики можно:
Одесская область
Сегодня в части Одесской области будут действовать стабилизационные отключения света, а в Одессе, части Одесского района и отдельных районных центрах области продолжат действовать отключения вне графиков.
Сумская область
В Сумах и области будут действовать графики почасовых отключений в соответствии с объемами, доведенными командой из НЭК "Укрэнерго".
Согласно данным АО "Сумыоблэнерго", узнать актуальную информацию по отключениям электроэнергии или же свою очередь можно:
- на официальном сайте - "Потребителям" - "Отключение" - "Узнать очередь ГПВ" (по лицевому счету, адресу или найти свой адрес в PDF-таблице);
- в личном кабинете E-Svitlo или в одноименном приложении;
- в счете за электроэнергию (от своего поставщика);
- в Telegram;
- в Facebook.
Черниговская область
Согласно данным АО "Черниговоблэнерго", узнать о запланированных отключениях элекроэнергии пользователи могут:
Кроме того, проверить информацию относительно очередей отключений ГПВ и свой личный график по номеру лицевого счета можно:
Запорожская область
В Запорожской области будут применены графики почасовых отключений (ГПВ). Часы отсутствия электроснабжения по очередям (подочереди) (с учетом 30 минут на переключение):
Часы отсутствия электроснабжения по очередям (подочереди) (с учетом 30 минут на переключение):
- 1.1: 00:00 - 05:00, 09:00 - 14:00, 18:00 - 23:00
- 1.2: 00:00 - 05:00, 09:00 - 14:00, 18:00 - 23:00
- 2.1: 00:00 - 00:30, 04:30 - 09:30, 13:30 - 18:30, 22:30 - 24:00
- 2.2: 00:00 - 00:30, 04:30 - 09:30, 13:30 - 18:30, 22:30 - 24:00
- 3.1: 00:00 - 05:00, 09:00 - 14:00, 18:00 - 23:00
- 3.2: 00:00 - 05:00, 09:00 - 14:00, 18:00 - 23:00
- 4.1: 00:00 - 00:30, 04:30 - 09:30, 13:30 - 18:30, 22:30 - 24:00
- 4.2: 00:00 - 00:30, 04:30 - 09:30, 13:30 - 18:30, 22:30 - 24:00
- 5.1: 00:00 - 05:00, 09:00 - 14:00, 18:00 - 23:00
- 5.2: 00:00 - 05:00, 09:00 - 14:00, 18:00 - 23:00
- 6.1: 00:00 - 00:30, 04:30 - 09:30, 13:30 - 18:30, 22:30 - 24:00
- 6.2: 00:00 - 00:30, 04:30 - 09:30, 13:30 - 18:30, 22:30 - 24:00
Кировоградская область
По распоряжению НЭК "Укрэнерго" 27.01.2026 будет действовать следующий график почасовых отключений (ГПВ):
Очередь 1.1: 02-05, 06-09, 10-13, 14-17, 18-21, 22-24
Очередь 1.2: 02-05, 06-09, 10-13, 14-17, 18-21, 22-24
Очередь 2.1: 00-01, 02-04, 06-09, 10-13, 14-17, 18-21, 22-24
Очередь 2.2: 00-01, 02-04, 06-08, 09-12, 13-16, 17-20, 21-24
Очередь 3.1: 01-04, 05-08, 09-12, 13-16, 17-20, 21-24
Очередь 3.2: 01-04, 05-08, 09-12, 13-16, 17-20, 21-24
Очередь 4.1: 00-03, 04-07, 08-11, 12-15, 16-19, 20-23
Очередь 4.2: 00-03, 04-07, 08-11, 12-15, 16-19, 20-23
Очередь 5.1: 00-02, 04-07, 08-11, 12-15, 16-19, 20-22, 23-24
Очередь 5.2: 00-02, 03-06, 07-10, 11-14, 15-18, 19-22
Очередь 6.1: 00-02, 03-06, 07-10, 11-14, 15-18, 19-22
Очередь 6.2: 00-02, 04-06, 07-10, 11-14, 15-18, 19-22, 23-24
Согласно данным ЧАО "Кировоградоблэнерго", о графиках почасовых отключений можно узнать:
- на официальном сайте;
- в отдельных Telegram-каналах электрических сетей области;
- через "Поиск отключений по адресу".
Винницкая область
Согласно данным АО "Винницаоблэнерго", найти графики отключений можно:
- на официальном сайте - в разделе онлайн график почасовых отключений - с помощью поиска по адресу можно увидеть запланированные отключения (также доступен поиск по ЭИС коду и лицевому счету);
- в чат-боте в Telegram;
- в чат-боте в Viber;
- в личном кабинете на сайте АО "Винницаоблэнерго".
Между тем в разделе "График почасовых отключений" опубликован ориентировочный график ГПВ и информация об очередях графика почасовых отключений.
Полтавская область
Обесточивание охватывают шесть очередей потребителей. Они будут длиться от 4,5 ч до 5,5 ч для каждой из очередей в разное время суток:
- с 00:00 по 06:00 введен в объеме 4 очередей;
- с 06:00 по 22:00 введен в объеме 4.5 очередей;
- с 22:00 по 23:59 введен в объеме 4 очередей
График почасовых отключений света на 27 января:
Житомирская область
По состоянию на 08:00 утра "Житомироблэнерго" информирует, что в соответствии с распоряжением НЭК "Укрэнерго", режим почасовых отключений электроэнергии для бытовых потребителей будет действовать для 4,5 очередей:
- с 00:00 до 08:00 часов - электричество будут выключать для четырех очередей;
- с 08:00 до 22:00 часов - электричество будут выключать для 4,5 очередей;
- с 22:00 до 24:00 часов - электричество будут отключать для четырех очередей.
Николаевская область
- 1.1 - 01:30 - 07:30; 09:30 - 15:30; 17:30 - 23:30;
- 1.2 - 00:00 - 03:30; 05:30 - 11:30; 13:30 - 19:30; 21:30 - 00:00;
- 2.1 - 00:00 - 01:30; 03:30 - 09:30; 11:30 - 17:30; 19:30 - 00:00;
- 2.2 - 00:00 - 03:30; 05:30 - 11:30; 13:30 - 19:30; 21:30 - 00:00;
- 3.1 - 03:30 - 09:30; 11:30 - 17:30; 19:30 - 00:00;
- 3.2 - 00:00 - 05:30; 07:30 - 13:30; 15:30 - 21:30;
- 4.1 - 00:00 - 05:30; 08:00 - 13:30; 15:30 - 21:30; 23:30 - 00:00;
- 4.2 - 00:00 - 03:30; 07:30 - 13:30; 15:30 - 21:30; 23:30 00:00;
- 5.1 - 00:00 - 01:30; 03:30 - 09:30; 11:30 - 17:30; 19:30 - 00:00;
- 5.2 - 01:30 - 05:30; 09:30 - 15:30; 17:30 - 23:30;
- 6.1 - 00:00 - 01:30; 05:30 - 11:30; 13:30 - 19:30; 21:30 - 00:00;
- 6.2 - 01:30 - 07:30; 09:30 - 15:30; 17:30 - 22:00.
Согласно данным АО "Николаевоблэнерго", информацию по отключениям электроэнергии в области можно найти:
Кроме того, узнать наиболее актуальную информацию по конкретному адресу можно по соответствующей ссылке.
Черкасская область
Часы отсутствия электроснабжения:
- 1.1 00:00 - 04:30, 06:30 - 10:30, 12:00 - 16:30, 18:00 - 22:00
- 1.2 01:00 - 05:00, 07:00 - 11:30, 13:00 - 17:30, 19:00 - 23:00
- 2.1 00:00 - 00:30, 02:30 - 06:30, 08:30 - 13:00, 14:30 - 19:00, 20:30 - 24:00
- 2.2 00:00 - 01:30, 03:30 - 07:30, 09:00 - 14:00, 15:30 - 20:00, 21:30 - 24:00
- 3.1 00:00 - 02:30, 04:30 - 08:30, 10:30 - 15:00, 16:30 - 21:00, 22:30 - 24:00
- 3.2 00:00 - 01:00, 03:00 - 07:00, 08:30 - 13:30, 15:00 - 19:30, 21:00 - 24:00
- 4.1 02:00 - 06:00, 08:00 - 12:30, 14:00 - 18:30, 20:00 - 24:00
- 4.2 00:00 - 03:00, 05:00 - 09:00, 10:30 - 15:30, 17:00 - 21:30, 23:00 - 24:00
- 5.1 00:00 - 02:00, 04:00 - 08:30, 10:00 - 14:30, 16:00 - 20:30, 22:00 - 24:00
- 5.2 01:30 - 05:30, 07:30 - 12:00, 13:30 - 18:00, 19:30 - 23:30
- 6.1 00:30 - 04:00, 06:00 - 10:30, 12:30 - 17:00, 18:30 - 22:30
- 6.2 00:00 - 03:30, 05:30 - 10:00, 11:30 - 16:00, 17:30 - 22:00, 23:30 - 24:00
Согласно данным АО "Черкассыоблэнерго", узнать информацию о графиках отключения можно:
Хмельницкая область
Узнать свою очередь можно в разделе "Почасовые отключения", проверить причину и ожидаемое время восстановления распределения электроэнергии - в чат-ботах Viber, Telegram, "Отключение по адресу" и "Актуальные отключения".
Ровенская область
На Ровенщине во вторник, 27 января, график почасовых отключений электроэнергии:
-
подчередь 1.1 11.00-15.00, 21.00-00.00
-
подчередь 1.2 11.00-15.00, 21.00-00.00
-
подчерк 2.1 03.00-06.00, 10.00-14.00
-
подчередь 2.2 00.00-03.00, 10.00-14.00, 22.00-00.00
-
подчередь 3.1 07.00-11.00, 19.00-22.00
-
подчередь 3.2 07.00-11.00, 19.00-22.00
-
подчередь 4.1 06.00-10.00, 18.00-21.00
-
подчередь 4.2 06.00-10.00, 18.00-21.00
-
подчередь 5.1 03.00-07.00, 15.00-19.00
-
подчередь 5.2 03.00-07.00, 15.00-19.00
-
подчередь 6.1 00.00-03.00, 14.00-18.00
-
подчередь 6.2 00.00-03.00, 14.00-18.00
Ивано-Франковская область
Узнать свою очередь можно:
- на главной странице сайта "Прикарпатьеоблэнерго" в разделе "Графики аварийных отключений";
- в Viber-боте компании;
- по ссылке.
Закарпатская область
По информации облэнерго, графики отключений применят для всех шести очередей.
Подробнее с графиком можно ознакомиться здесь.
Черновицкая область
Узнать номер своей группы можно по поиску на сайте.
Тернопольская область
На Тернопольщине будут действовать такие графики отключения:
Волынская область
Больше информации об отключении света по конкретному адресу в городе, поселке, селе - на сайте "Волыньоблэнерго" или через Viber-бот.
Львовская область
На Львовщине во вторник, 27 января, будут действовать почасовые графики отключения света. В среднем света не будет 7 часов в день. По состоянию на 08:28 Львовоблэнерго обновило графики.
Узнать свою очередь отключений можно:
- на сайте "Львовоблэнерго", раздел "Почему нет света?";
- в чат-боте "Львовоблэнерго" в Viber (для бытовых потребителей);
- в чат-боте "Львовоблэнерго" в Telegram (для бытовых потребителей);
- в чат-боте "Львовоблэнерго Бизнес" в Viber (для юридических потребителей);
- в чат-боте "Львовоблэнерго Бизнес" в Telegram (для юридических потребителей).
Атаки на энергетику Украины
Напомним, с осени 2025 года Россия регулярно наносит удары по энергетическим объектам Украины. В результате таких атак проблемы с электроснабжением наблюдаются по всей Украине.
Как пояснили в ISW, войска РФ усилили дальнобойные удары по энергетическим объектам Украины, чтобы разделить единую энергосистему на отдельные "энергетические острова".
Вчера же вечером российские захватчики осуществили массированный комбинированный удар по Харькову, применив ракеты и дроны.
После прилетов произошел блэкаут: часть города погрузилась в темноту, а в сети зафиксированы скачки напряжения.
По данным местных властей в результате атаки был серьезно поврежден объект энергетической инфраструктуры.