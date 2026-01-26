Графики возвращаются. Киевщина после аварийных отключений переходит на плановые
Энергетики сегодня днем, 26 января, вернули Киевскую область к графикам отключений света после почти двух недель экстренных отключений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ДТЭК.
Отмечается, что энергетикам удалось стабилизировать ситуацию с электроснабжением Киевщины. В то же время она остается сложной и может меняться.
"Пожалуйста, после появления света не включайте мощные приборы в первые 30 минут и пользуйтесь техникой по очереди. Это поможет избежать перегрузок и повторных аварий", - добавили в компании.
Стоит отметить, что последний раз графики отключений для Киевской области публиковались 16 января.
Ситуация в энергосистеме Украины
Напомним, что сегодня, 26 января, по всей стране будут применять графики почасовых отключений света из-за постоянных атак России на энергетические объекты Украины.
В Украине до сих пор наблюдается напряженная ситуация с электроэнергией после серии масштабных ударов РФ по энергетическим объектам. Во многих областях введены графики почасовых отключений света.
Отмечается, что время и продолжительность отключений могут меняться. Точную информацию для своего населенного пункта следует проверять на официальных страницах облэнерго.
По данным аналитиков, Россия усилила дальнобойные удары по энергетическим объектам Украины, чтобы разделить единую энергосистему на отдельные "энергетические острова".
Вследствие серьезных проблем с электроснабжением на фоне сильных морозов в Украине было введено чрезвычайное положение в энергетике.
