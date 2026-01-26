До 20 часов без света: на Черниговщине действуют жесткие графики отключений

В Черниговской области сохраняется сложная ситуация с электроснабжением - в регионе действуют жесткие графики почасовых отключений электроэнергии.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил советник начальника Черниговской областной военной администрации Андрей Подорван в эфире национального телемарафона.

По его словам, действующие графики предусматривают отсутствие электричества до 19-20 часов в сутки для отдельных домохозяйств. Кроме плановых отключений, в регионе также применяются аварийные обесточивания в районах, где продолжаются восстановительные работы.

"При длительном отсутствии электроснабжения и объекты ЖКХ, и критическая инфраструктура переходят на работу от генераторов", - рассказал он.

В то же время в Черниговской ОГА отмечают, что такой режим является сложным в технологическом плане и требует дополнительных решений. В областной администрации отметили, что ситуация остается напряженной, однако специалисты продолжают работать над стабилизацией энергоснабжения.