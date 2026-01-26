ua en ru
Пн, 26 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Энергетика

До 20 часов без света: на Черниговщине действуют жесткие графики отключений

Украина, Понедельник 26 января 2026 18:08
UA EN RU
До 20 часов без света: на Черниговщине действуют жесткие графики отключений Иллюстративное фото: на Черниговщине действуют жесткие графики отключений (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

В Черниговской области сохраняется сложная ситуация с электроснабжением - в регионе действуют жесткие графики почасовых отключений электроэнергии.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил советник начальника Черниговской областной военной администрации Андрей Подорван в эфире национального телемарафона.

По его словам, действующие графики предусматривают отсутствие электричества до 19-20 часов в сутки для отдельных домохозяйств. Кроме плановых отключений, в регионе также применяются аварийные обесточивания в районах, где продолжаются восстановительные работы.

"При длительном отсутствии электроснабжения и объекты ЖКХ, и критическая инфраструктура переходят на работу от генераторов", - рассказал он.

В то же время в Черниговской ОГА отмечают, что такой режим является сложным в технологическом плане и требует дополнительных решений. В областной администрации отметили, что ситуация остается напряженной, однако специалисты продолжают работать над стабилизацией энергоснабжения.

Ситуация с энергетикой на Черниговщине

Напомним, еще с осени ситуация прошлого года в Черниговской области одна из самых сложных ситуаций с энергоснабжением. Российская армия систематически наносит удары по энергетической инфраструктуре региона.

Сам Чернигов несколько раз находился в блэкауте.

В частности, на днях снова был нанесен удар по важному энергообъекту в Нежинском районе Черниговской области, в результате чего без электроснабжения остались сотни тысяч потребителей.

По последним данным, 24 января, Чернигов почти полностью был обесточен. Инфраструктура города была переведена на аварийные источники питания. Аналогичная ситуация и в Нежине.

Читайте РБК-Украина в Google News
Чернигов Отключения света Блэкаут Графики отключения света Черниговская область
Новости
"Надо действовать быстрее": Зеленский жестко оценил темпы восстановления тепла в Киеве
"Надо действовать быстрее": Зеленский жестко оценил темпы восстановления тепла в Киеве
Аналитика
До весны в Киеве могут закрыться 20% заведений: как рестораны выживают без света
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина До весны в Киеве могут закрыться 20% заведений: как рестораны выживают без света