Долетел до Майдана: Россия впервые атаковала Киев новым дроном с ИИ, - СМИ

12:47 16.03.2026 Пн
3 мин
Что известно о вражеском дроне, который "прорвался" в центр столицы?
aimg Константин Широкун
Фото: Россия впервые атаковала Киев новым дроном с ИИ (mil.in.ua)

Российские войска утром атаковали Киев ударными дронами. Один из БпЛА, "Ланцет", долетел до самого центра Киева, и упал на площади Независимости.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defense Express.

Читайте также: "Не очень хорошие новости": Игнат раскрыл детали нетипичного утреннего удара по Киеву

По предварительным данным, беспилотник, который упал в центре Киева, является дроном типа "Ланцет". Об этом свидетельствуют найденные обломки аппарата. В частности, заметно характерное Х-образное хвостовое оперение с толкающим винтом, присущее этому типу дронов.

С большой вероятностью в этом дроне-камикадзе могла применяться система искусственного интеллекта. Вероятно, она была настроена на работу в составе "роя", автономную навигацию, самостоятельный поиск целей и нанесение удара без прямой связи с оператором. На это может указывать необычная маркировка в виде цветных кружочков.

Фото: российский дрон с ИИ долетел до центра Киева (defence-ua.com)

Подобные обозначения уже замечали на российских автономных беспилотниках V2U. Также не исключается, что для связи в этом аппарате могли использоваться mesh-модемы или сети мобильной связи.

Что касается дальности полета "Ланцета", то обычно называют показатель около 50 км, но фактически это радиус стабильной связи. В то же время в России уже заявляли, что такие дроны регулярно преодолевают расстояние до 90 км, а максимальный зафиксированный параметр якобы составлял 136 км.

Что говорят в Минобороны

Советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов отметил, что никакие "Ланцеты" не могут долететь до Киева, ведь это ударные БпЛА с небольшим боезапасом для прифронтовых целей, они не имеют такого ресурса аккумуляторов и возможностей радиоуправления.

"Я считаю что вероятно обломки были намеренно сброшены с "Шахедов", как часть информационной специальной операции врага. Мне очень жаль, что одно издание решило подыграть врагу и хайпануть на этой теме", - добавил советник министра обороны.

По его словам, военные продолжают собирать информацию для анализа событий: изучать радиосигналы, данные РЛС, фотографии с дронов-перехватчиков.

Руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО Андрей Коваленко также отметил, что не исключено, что россияне сбросили эти обломки дрона с ИИ, поскольку такой дрон не мог долететь до Киева с территории РФ.

Утренняя атака РФ на столицу

Напомним, утром 16 марта российские оккупанты атаковали дронами Киев и область. Во время нетипичной утренней атаки по Киевской области 16 марта российские оккупанты запустили более 30 дронов различных типов. Большинство из них были ударными, а некоторые - разведывательные.

Как уточнила пресс-секретарь Киевской городской военной администрации Екатерина Поп, обломки упали на открытых территориях, пострадавших пока нет.

Больше деталей о последствиях утреннего удара россиян по Киеву - читайте в материале РБК-Украина.

Новости
Киев и Харьков под ударом дронов. Что известно на сейчас об утренней атаке
Киев и Харьков под ударом дронов. Что известно на сейчас об утренней атаке
Аналитика
В 2027-ом мы можем подписать договор о вступлении в ЕС: интервью с Тарасом Качкой
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир В 2027-ом мы можем подписать договор о вступлении в ЕС: интервью с Тарасом Качкой