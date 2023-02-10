Отбросив исторические разногласия. Как Польша стала опорой Украины в войне с РФ

Друг Украины и враг России

Польские политики постоянно заявляют о поддержке Украины. С подобными заявлениями выступают президент Анджей Дуда, премьер Матеуш Моравецкий и другие. Но важно, что их слова не расходятся с делом.

Согласно условному "рейтингу друзей" Украины, составленному Forbes, Польша уже несколько месяцев удерживает первое место. В частности, по базовой поддержке, высылке российских дипломатов, помощи Украине и беженцам (более 5 млрд евро или 0,88% ВВП на август 2022 года) и визитам первых лиц государства.

В январе 2023 года президент Дуда сделал несколько заявлений о войне в Украине, в том числе и для своей внутренней аудитории. В новогоднем обращении он отметил, что за восточной границей Польши идет настолько жестокая война, что подобной не было в Европе с конца Второй мировой. И пока, к сожалению, этой войне не видно конца.

На Международном форуме в Давосе он спрогнозировал, что будущее Украины прояснится в течение нескольких недель. И зависит оно в том числе от того, каким будет новое российское наступление.

"Через несколько месяцев или недель наступит решающий момент, и мы поймем, выживет ли Украина", - заявил он.

Фото: Анджей Дуда верит в победу Украины (Виталий Носач/РБК-Украина)

По его мнению, война должна рано или поздно завершиться мирными переговорами, предпосылок для которых на сегодня нет. Но точно не поражением Украины. Польский премьер-министр Моравецкий полагает, что такой сценарий станет прелюдией к началу Третьей мировой. Собственно, поэтому нет причин блокировать поддержку восточного соседа и откладывать ее на неопределенный срок.

Наихудший исход на прошлой неделе озвучил замминистра иностранных дел Павел Яблонский. По его словам, Варшава против того, чтобы российскому президенту Владимиру Путину позволили "сохранить лицо". А устойчивый мир в Европе будет возможен при условии победы Украины с полным изгнанием противника со своих территорий.

Проукраинскую позицию подчеркивает и резко антироссийская риторика. Анджей Дуда считает, что Россия должна проиграть эту войну, поскольку в противном случае, без сомнений, начнет другую. Чтобы держать ее подальше от свободного мира он даже готов восстановить "железный занавес". А свой так называемый "русский мир" РФ должна держать при себе.

С марта 2022 года Польша входит в российский "список недружественных государств".

Исторические разногласия ушли на дальний план

Сближение, помощь и поддержка на многих фронтах, похоже, отодвинули исторические разногласия между Украиной и Польшей на дальний план. По мнению президента Владимира Зеленского, Москва неосознанно разрушила прежние противоречие между Киевом и Варшавой.

"Их больше нет. В один день стало понятно, что все противоречия не имеют силы, когда есть сила такой угрозы. Угрозы выживанию наших народов - Украины, Польши, народов Европы", - говорил он в мае 2022 года.

Он также выразил надежду на то, что стороны начнут писать новый том общей истории. Но не смотря на то, что нынешние отношения диктует война, Польша остро реагирует на вопросы, связанные с Волынской трагедией, Украинской повстанческой армией (УПА) и Степаном Бандерой.

В начале года казалось бы затянувшуюся рану вскрыл пост на Twitter-аккаунте Верховной рады с фото главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного под портретом Бандеры. Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что поднимет тему его героизации в разговоре с украинским коллегой, и напомнил о крайне негативном отношении Варшавы к любым упоминаниям о проводнике УПА.

Впрочем, скандальный твит был удален, досадный эпизод удалось спустить на тормозах и с тех пор исторический вопрос снова затих. И ни одна из сторон не хочет к нему возвращаться.

Военная помощь

Польская военная помощь Украине по состоянию на конец 2022 года оценивалась в не менее 2 млрд долларов. Причем передавалась как старая техника советского образца, так и современное вооружение, соответствующее стандартам НАТО.

Первая колонна из Польши прибыла на второй день российского вторжения. В польский пакет вошло около 100 единиц 60-мм минометов, 1 500 боеприпасов к ним, несколько комплектов БПЛА и другие снаряды.

В марте стало известно о планах Варшавы передать истребители МиГ-29 и штурмовики Су-25. Официально о поставках не сообщалось, но в январе 2023 года стало известно о передаче нескольких МиГ-29 в виде запчастей. Польские СМИ не исключают, что боевая авиация просто поступила в разобранном виде.

В апреле украинская сторона получили более 230 танков Т-72М, 20 единиц реактивных систем залпового огня "Град", такое же количество самоходных гаубиц 2С1 и не менее 40 БМП-1 (боевая машина пехоты советского образца).

В мае из арсенала польской армии были переданы 18 самоходных артиллерийских установок AHS Krab. В общей сложности с тех пор Вооруженные силы Украины получили порядка 70 единиц. Применение натовской артиллерии качественно улучшило возможности наших сухопутных войск. Подробнее об этом - в материале "Archer, Caesar, Zuzana и не только: какими САУ союзники усиливают Украину".

В январе 2023 года стало известно о планах передать Украине зенитно-ракетные комплексы дальнего радиуса действия Osa-AKM-P1. А также о подготовке новой партии танков, среди которых модернизированные версии Т-72М - РТ-91 Twardy.

Подробнее о них читайте в отдельном материале РБК-Украина.

По состоянию на сейчас Украина активно интересуется танками западного образца. Польская сторона готова в первой партии передать 14 единиц Leopard 2, а также обучать украинские экипажи. Кроме того, Варшава стала одним из инициаторов "танковой коалиции" и обещает давить на западных партнеров, чтобы те охотнее делились тяжелой бронетехникой.

Что касается боевой авиации, то Польша не исключает возможность передачи истребителей F-16. Однако настаивает на том, что не будет делать это самостоятельно, а лишь в тесной координации с другими странами-членами НАТО. На данный момент эта тема обсуждается за закрытыми дверями. Широкой общественности говорят о том, что на подготовку пилотов нужны месяцы или годы. Возможно, какие-то новые детали появятся по итогам очередной встречи союзников в формате "Рамштайн" 14 февраля.

В целом Украина рассматривает Польшу как движущую силу в вопросах перевооружения.

"Ваша страна может быть движущей силой и лоббистом поставок военной техники в Украину на международной арене", - отметил президент Владимир Зеленский в интервью одному из польских СМИ.

Под волной беженцев

Из-за российского вторжения в Польшу хлынули миллионы украинцев. По официальным данным пограничной службы, польскую границу с 24 февраля 2022 года пересекли более 9 млн граждан Украины. А по состоянию на январь в стране было зарегистрировано порядка 1,5 млн украинских беженцев.

Для въезда достаточно иметь внутренний паспорт, а детям - свидетельство о рождении. По прибытию есть несколько вариантов заселения - отель, аренда квартиры, проживание у знакомых, родственников или в польских семьях.

Также действует программа расселения в гостиницах, пансионатах или общежитиях. Для этого нужно обратиться к волонтерам на больших железнодорожных вокзалах или поблизости. Проживание в таких местах - бесплатное. Возможно бесплатное питание и обеспечение гигиеническими средствами и одеждой.

Фото: украинские беженцы в Польше (GettyImages)

Согласно условиям программы 40+, владельцу жилья компенсируется 40 злотых в сутки за человека (с питанием) или 1200 злотых в месяц. Программа действует в течение первых 120 дней в Польше.

С марта после истечения 120 дней нужно будет платить за проживание 50% от стоимости, но не более 40 злотых в сутки. С мая нужно будет покрывать 75%, но не более 60 злотых в сутки. Эта норма не касается уязвимых категорий: людей с инвалидностью, лиц пенсионного возраста, беременных, женщин с детьми до года, женщин с тремя детьми и более, лиц в сложной ситуации.

По прибытию нужно зарегистрировать идентификационный номер PESEL, которые подтверждает статус временной защиты. Это позволит получить единовременную выплату на первые нужды в 300 злотых. Для детей до 18 лет предусмотрено ежемесячное пособие 500 злотых.

Статус временной защиты позволяет находиться в Польше не менее 18 месяцев. Украинцы с PESEL UKR имеют право на работу, обучение в школе и на бесплатную медицину. Следует помнить, что статус аннулируется через 30 дней пребывания вне Польши. Но при повторном въезде его можно восстановить.

По словам министра семьи и социальной политики Марлены Малонг, за месяцы войны работу по упрощенной процедуре нашли 900 тысяч украинцев и порядка 185 тысяч украинских детей пошли в школы.

Отметим, первые волны беженцев могли попасть в Польшу вообще без документов, как и вывезти домашних животных. В отношении последние с лета также действует упрощенная процедура - можно попасть в страну без справки о состоянии здоровья питомца или результатов теста на бешенства. Необходимые документы можно сделать на польской территории.

Свежий опрос показывает, что отношение поляков к украинским беженцам меняется. Более трети недовольны финансированием жилья и пособиями на детей. Но как минимум на уровне власти Польша готова и дальше поддерживать наших соотечественников. Президент Анджей Дуда также отмечал, что поляки могут гордиться своим гостеприимством.

"Вы - украинцы. Вы - не беженцы. Вы - наши гости. Мы сделаем все, чтобы Украина стала членом Европейского союза", - говорил он весной с трибуны Верховной рады в Киеве.

"Адвокат" в евроинтеграции

Уже несколько лет Польша является "адвокатом" Украины в Европейском союзе. И одной из первых отреагировала на подачу украинской заявки на вступление блок. Причем, как заявил президент Анджей Дуда еще в феврале 2022 года, процесс должен быть ускоренным, чтобы как можно быстро принять Украину в ЕС.

"Статус кандидата должен быть предоставлен немедленно, а переговоры о членстве следует начать безотлагательно после этого. Украина также должна получить доступ к средствам ЕС на восстановление", - заявил он.

Как известно, статус кандидата был получен летом и с тех пор Украина идет по списку из семи рекомендаций для сближения с Евросоюзом. И рассчитывает на старт полноценных переговоров о членстве до конца 2023 года. В то же время в польском МИД уточняют, что перед вступлением нужно победить в войне.

В отношение интеграции Украины в НАТО польская сторона тоже занимает проактивную позицию. В январе Дуда обещал, что по крайней мере будет лоббировать гарантии безопасности от Североатлантического альянса.

По его мнению, соответствующее соглашение можно подготовить до саммита НАТО в Вильнюсе, который пройдет этим летом.

"Мы бы хотели перед саммитом в Вильнюсе вместе с нашими партнерами выработать договоренность с нашими союзниками в виде предоставления Украине конкретных гарантий безопасности со стороны НАТО. То есть сделать шаг дальше в этом процессе укрепления безопасности Украины с точки зрения ее будущего вступления в Североатлантический альянс", - добавил он.

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В нынешний исторический период Польша показывает, как должен выглядеть сосед "здорового человека". Она стала надежным тылом для украинцев, вооружает Украину и отстаивает ее интересы на европейской арене. А также ставит себя в пример другим странам.

"Мы не показываем пальцем на других, но демонстрируем пример, как много можно сделать для Украины. Если бы крупнейшие европейские страны оказывали помощь Украине в таком масштабе, как Польша, эта война уже закончилась бы", - отметил на днях в одном из интервью Матеуш Моравецкий.