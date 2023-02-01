Польша предлагает НАТО предоставить Украине "гарантии" перед летним саммитом Альянса

Польша предлагает разработать соглашение о предоставлении Украине гарантий безопасности. И предлагает сделать это до саммита Альянса, который состоится этим летом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова президента Польши Анджея Дуды, которого цитирует dorzeczy.pl.

При этом он подчеркнул, что украинская армия должна получить достаточно техники от партнеров, чтобы остановить наступление России и вернуть оккупированные территории, и это "важнейшая задача сегодня".

"Мы бы хотели перед саммитом в Вильнюсе вместе с нашими партнерами выработать договоренность с нашими союзниками в виде предоставления Украине конкретных гарантий безопасности со стороны НАТО. То есть сделать шаг дальше в этом процессе укрепления безопасности Украины с точки зрения ее будущего вступления в Североатлантический альянс", - заявил Дуда.

Напомним, как недавно заявил президент Владимир Зеленский, вступление нашей страны в НАТО - это лучшие гарантии безопасности для Украины.

Добавим, как сообщалось в Офисе президента, Украина продолжает работать над получением гарантий безопасности, чтобы защититься от новой агрессии со стороны России, а одной из главных гарантий должен стать так называемый "воздушный щит".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.