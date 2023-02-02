Дуда готов построить железный занавес до небес, чтобы Россия держалась подальше

В Польше готовы восстановить железный занавес, если на востоке будет агрессивное государство, которое хочет убивать и забирать свободу у своих соседей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на PAP .

По словам президента Польши Анджея Дуды, страна приложит все усилия, чтобы не допустить развертывания региональной войны в Европе. При этом Польша создает военный потенциал сдерживания.

"На данный момент мы мобилизуемся. Увеличиваем лимит наших оборонных расходов, они недавно превысили уровень 2% от ВВП и будут на уровне 4% в 2023 году. Польское общество это понимает", - сказал он.

Дуда также прокомментировал призывы отстроить железный занавес.

"Я готов к тому, что железный занавес будет отстроен, если мы будем иметь дело с агрессивным государством на восточной границе, которое хочет убивать своих соседей, которое хочет забрать их землю, которое хочет отобрать их свободу. Поэтому я готов построить железный занавес до небес просто для того, чтобы они держались подальше от нас", - сказал он.

Он уверен, что поляки больше никогда не хотели бы видеть у себя "русский мир".

"Пусть Россия заберет себе свой русский мир, если им он нравится. Нам не нравится", - сказал Дуда.

Президент Польши отметил, что каждое государство может само решать свою судьбу, и никакие оправдания РФ за развязанную войну против Украины не выдерживают критики.

"Нет никаких сфер влияния России или США. Речь идет о том, позволяем ли мы людям выбирать, на чьей стороне мы хотим быть. В Польше прошел референдум о вступлении в Евросоюз, НАТО, в результате чего мы сами решили свою судьбу", - сказал Дуда, добавив, что Украина тоже должна сама определять свой путь.

Как сообщалось ранее, в Польшу прибыли системы Patriot, которые усилят ПВО страны и будут способствовать защите восточного фланга НАТО.

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