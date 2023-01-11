ua ru
Ср, 11 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Польше назвали количество украинцев, пересекших границу с 24 февраля

Новина українською →
Польша, Среда 11 января 2023 21:01
В Польше назвали количество украинцев, пересекших границу с 24 февраля Фото: украинские беженцы в Польше (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Более 9 миллионов украинцев пересекли украинско-польскую границу с 24 февраля 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter пограничной службы Польши.

При этом только за последние сутки границу пересекли около 30 тысяч украинцев.

В то же время известно, что 7,5 миллиона украинцев уже покинули Польшу. По состоянию на 11 января 2023 количество зарегистрированных беженцев из Украины составляет около 1,5 миллиона.

Также Польша в 2022 году потратила 8,36 млрд. евро на жилье, здравоохранение и другие услуги для украинцев. Этот показатель самый высокий среди стран ЕС.

Ранее РБК-Украина сообщало, что польские пограничники запустили еще один блок энергетического барьера на границе с Белоруссией. Его протяженность составляет 17,6 километра.

С начала военного положения в Украине 12 тысяч мужчин пытались незаконно покинуть Украину , 15 из них погибли.

Ранее СБУ обезвредила четыре новых канала выезда мужчин за границу. Также в ноябре Кабмин изменил правила выезда одной из категорий мужчин : нового ввели.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Польша Беженцы Граница с Украиной
NEWS
Британия подтвердила планы предоставить свои танки Украине, - FT
Британия подтвердила планы предоставить свои танки Украине, - FT
DAILY
Генерал США Бен Ходжес: Украина освободит Крым до конца августа
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Генерал США Бен Ходжес: Украина освободит Крым до конца августа