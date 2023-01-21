Archer, Caesar, Zuzana и не только: какими САУ союзники усиливают Украину

Вооруженные силы Украины получат новые самоходные артиллерийские установки (САУ) Archer, которые называют самыми быстрыми в мире. Ожидается, что они пополнят парк натовских вооружений уже в ближайшее время.

Archer (Швеция)

На этой неделе шведский премьер Ульф Кристерссон объявил о предоставлении пакета военной помощи, в который войдут 155-мм самоходные гаубицы Archer. Когда и сколько - он не уточнил. На сегодня известно, что в пакете на 420 млн долларов помимо артиллерии будут 50 боевых машин пехоты CV90 и противотанковое оружие NLAW.

В то же время шведские СМИ напомнили, что еще осенью обсуждались поставки 12 единиц Archer. Предполагается, что обучение украинских военных продлится недолго, потому что гаубицы Caesar и PzH 2000 имеют подобную конструкцию и систему управления.

Самоходная артиллерийская установка FH77 BW L52 Archer (с английского - "Лучник") была принята на вооружение армии Швеции в 2013 году. Она основана на шасси колесной формулой 6×6 с дизельным двигателем мощностью 340 лошадиных сил, которое может преодолевать сугробы до 1 метра, а в случае повреждения колес - продолжать движение еще некоторое время.

Двигатель и экипаж защищены броней уровня 2 стандарта НАТО STANAG 4569. В кабине размещаются 3-4 члена экипажа. В зависимости от выполняемых задач могут быть один или два оператора вооружения. На крыше кабины есть место для дистанционно управляемой турели Protector с пулеметом.

Archer использует два механизма зарядки, которые взаимодействуют друг с другом. Первый - подает 155-мм снаряды, второй - оперирует металлическими зарядами в виде цилиндрических блоков со сгорающей оболочкой. Полная загрузка боекомплекта занимает до 8 минут.

Фото: инфографика с характеристиками САУ Archer (armyinform.com.ua)

Основные характеристики:

Дальность стрельбы - до 30 км (стандартный снаряд); до 40 км (активно-реактивный боеприпас); до 60 км (снаряд корректируемого типа Excalibur)

Максимальная скорострельность - 9 выстрелов в минуту

Максимальная скорость на шоссе - до 65 км/ч

Масса - 30 тонн

Запас хода - 500 км

Время развертывания - менее 30 секунд

При необходимости экипаж самоходки может вести огонь в режиме MRSI (шквальный огонь). В таком режиме полный боекомплект из 21 выстрела отстреливается за три минуты. Причем первый выстрел производится через 30 секунд после остановки в необходимой точке маршрута, благодаря тому, что часть подготовки выполняется еще на ходу.

Caesar (Франция)

Самоходная артиллерийская установка (САУ) Caesar применяется в российско-украинской войне с весны 2022 года. На сегодня на вооружении ВСУ стоят до 20 единиц, но на днях Дания объявила о передаче еще 19 гаубиц. Часть из них, вероятнее всего, еще не была поставлена по контракту и ранее была анонсирована президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Фото: САУ Caesar (Getty Images)

В серийном производстве с 2007 года. Оснащается бронированной кабиной на 5 человек, которая защищает от пуль (калибр до 7,62 мм) и обломков снарядов (2 STANAG 4569). САУ комплектуется системой "Сигма-30" для управления огнем с автоматической наводкой и приемником навигационной системы NAVSTAR.

Для стрельбы используются кассетные, обломочно-фугасные, осветительные, дымовые, противотанковые управляемые снаряды BONUS и активно-реактивные боприпасы.

Основные характеристики:

Пушка - 155-мм калибр марки TR F1

Дальность стрельбы - до 42 км

Максимальная скорострельность - 6 выстрелов в минуту

Боекомплект - 18 снарядов

Скорость движения по шоссе - до 80 км/ч

Запас хода по шоссе- 600 км

Zuzana 2 (Словакия)

Летом 2022 года Украина и Словакия подписали контракт на поставку 8 новейших колесных самоходных гаубиц Zuzana 2. На днях стало известно, что украинская сторона получила восьмую гаубицу. Кроме того, осенью западные союзники согласились оплатить производство еще 16 единиц для Украины.

САУ построена на колесном шасси TATRA 8×8, оснащена 155-мм гаубицей, максимальная дальность стрельбы составляет 41 километр, активно-реактивным снарядом - до 50 км. Экипаж состоит из четырех человек, кабина - бронированная. Автоматическая система зарядки позволяет делать до 6 выстрелов в минуту или 16 выстрелов за три минуты.

Panzerhaubitze 2000 (Германия)

Самая передовая самоходная гаубица, которую получили Вооруженные силы Украины. На сегодня украинская сторона имеет 28 единиц от Германии, Нидерландов и Италии. Кроме того, летом 2022 года было заказано производство еще 100 единиц.

В самом названии Panzerhaubitze 2000 или PzH2000 заложено то, что эта установка позиционируется как оружие XXI века. Ее основное вооружение - 155-мм гаубица с длиной ствола 52 калибра, установленная в башне кругового вращения.

Максимальная дальность стрельбы зависит от типа снаряда. Стандартным - до 30 км, активно-реактивным - до 40 км. Украина также получает для них снаряды SMArt 155 с самонаводящимися суббоеприпасами.

Отметим, что благодаря немецкому предприятию Lithuania Defense Services в Литве удается обеспечивать быстрый ремонт и восстановление PzH2000.

AHS Krab (Польша)

Украина начала получать польские гусеничные AHS Krab еще весной 2022 года, с тех пор на вооружение Сил обороны поступило порядка 70 единиц. На днях стало известно о планах поставить еще некоторое количество в рамках очередного пакета помощи от Польши.

Для производства данных артиллерийских установок южнокорейские шасси K9 интегрируются с лицензионной башней от британской 155-мм самоходной гаубицы AS90. САУ Krab имеет массу более 50 тонн и способна поражать цели на расстоянии до 30 км обычными снарядами и до 40 км - активно-реактивными. Максимальная скорострельность - до 5 выстрелов в минуту. Экипаж состоит из 5 человек.

Самоходная гаубица имеет очень высокую подвижность и может менять позицию уже через 30 секунд после выстрела. Шасси отличается надежностью, гидропневматическая подвеска обеспечивает плавный ход. Кроме того, она оснащена дополнительной силовой установкой, которая позволяет системе работать без включения основного двигателя.

M109 (США и европейские модификации)

Американская М109 стала наиболее массовой самоходной артиллерийской установкой Вооруженных сил Украины. На сегодня известно, что более 20 единиц передала Норвегия, разные модификации поступили от Литвы и Италии, более 20 гаубиц бельгийской модификации приобрела Великобритания. В общей сложности уже было поставлено порядка 80 единиц.

Базовая версия имеет гусеничное шасси с дизельным двигателем Detroit Diesel 8V71T мощностью 450 лошадиных сил. Силовая установка способна развивать максимальную скорость до 59 км/ч, а запас хода составляет 350 км. САУ способна вести огонь разными боеприпасами калибра 155 мм, за счет раздельного заряжания в два приема имеет максимальную скорострельность 4 выстрела в минуту.

Как правило, Украина получает европейские модификации:

M109A3GN - модернизированный вариант для армии Норвегии. Главная особенность - пушка производства немецкой компании Rheinmetall, которая позволила увеличить дальность стрельбы.

- модернизированный вариант для армии Норвегии. Главная особенность - пушка производства немецкой компании Rheinmetall, которая позволила увеличить дальность стрельбы. M109A4BE - вариант для бельгийской армии с длинноствольной пушкой M185 39-го калибра в новой пушечной установке M178 и баллистической защитой для панорамного телескопа. В нем увеличен накопитель 155-мм снарядов с 28 до 36 штук, а также установлены системы защиты от оружия массового поражения, очистки воздуха и обогреватель.

- вариант для бельгийской армии с длинноствольной пушкой M185 39-го калибра в новой пушечной установке M178 и баллистической защитой для панорамного телескопа. В нем увеличен накопитель 155-мм снарядов с 28 до 36 штук, а также установлены системы защиты от оружия массового поражения, очистки воздуха и обогреватель. M109A5OE - австрийская модификация, которая имеет пушку с увеличенной дальностью стрельбы до 30 км. Также эта версия подразумевает установку системы GPS и автоматизированной системы управления огнем.

- австрийская модификация, которая имеет пушку с увеличенной дальностью стрельбы до 30 км. Также эта версия подразумевает установку системы GPS и автоматизированной системы управления огнем. Oto Melara 155mm M109L - итальянская версия с удлиненной пушкой FH70 39-го калибра и максимальной дальностью поражения 24-30 км.

AS-90 (Великобритания)

Разговоры о поставке самоходных гаубиц AS-90 продолжались с прошлого года, но только на этой неделе правительство Британии официально включило их в следующий пакет. Ожидается, что в ближайшее время Украина получит 30 единиц.

Гусеничная 155-мм самоходная артиллерийская установка есть на вооружении только у Великобритании. Но польский AHS Krab можно назвать ее лицензионным аналогом.

На вооружении находится с 1993 года, до 2032 года планируется полный отказ с заменой на более современные САУ. Установка весом 45 тонн оснащена турбодизельным двигателем на 660 лошадиных сил и способна развивать максимальную скорость 55 км/ч по шоссе с запасом хода в 370 км.

Время развертывания в боевое положение - менее минуты. Экипаж состоит из 5 человек. Пушка использует унифицированные натовские снаряды L15, дальность выстрела которыми составляет 24,7 км. Также может использовать более дешевые снаряды M107. Что касается скорострельности, то AS-90 имеет несколько темпов: очередью 3 выстрела за 10 секунд, быстрый темп - 6 выстрелов за 3 минуты и постоянный темп 2 выстрела в минуту.