В Польше озвучили худший сценарий окончания войны в Украине

Польские чиновники заявили, что их основной задачей сейчас является помощь Украине и ее военным победить Россию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление замглавы МИД Польши Павла Яблонского в эфире RMF FM .

По его словам, мир в Европе может быть только тогда, когда Украина победит Россию. При этом сценарий, в котором Кремлю позволят "сохранить лицо", будет худшим развитием ситуации.

"Условием любого продолжительного мира в Европе является то, что Украина должна выгнать Россию со своей территории", - заявил Яблонский.

Он отметим, что его страна хочет того результата войны, при котором Россия выйдет из войны против Украины "побежденной, совершенно растерянной". И в остальном Москва будет привлечена к ответственности за агрессию.

"Для агрессора выйти из этого конфликта с сохранившимся лицом было бы худшим сценарием. Не только с точки зрения нашей безопасности, но и в глобальном масштабе. Это показало бы потенциальным участникам такой агрессии, что она просто окупается", - сказал Яблонский.