ua ru
Пт, 03 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Польше озвучили худший сценарий окончания войны в Украине

Новина українською →
Польша, Пятница 03 февраля 2023 15:38
В Польше озвучили худший сценарий окончания войны в Украине Фото: в Польше озвучили худший сценарий окончания войны в Украине (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Польские чиновники заявили, что их основной задачей сейчас является помощь Украине и ее военным победить Россию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление замглавы МИД Польши Павла Яблонского в эфире RMF FM.

По его словам, мир в Европе может быть только тогда, когда Украина победит Россию. При этом сценарий, в котором Кремлю позволят "сохранить лицо", будет худшим развитием ситуации.

"Условием любого продолжительного мира в Европе является то, что Украина должна выгнать Россию со своей территории", - заявил Яблонский.

Он отметим, что его страна хочет того результата войны, при котором Россия выйдет из войны против Украины "побежденной, совершенно растерянной". И в остальном Москва будет привлечена к ответственности за агрессию.

"Для агрессора выйти из этого конфликта с сохранившимся лицом было бы худшим сценарием. Не только с точки зрения нашей безопасности, но и в глобальном масштабе. Это показало бы потенциальным участникам такой агрессии, что она просто окупается", - сказал Яблонский.

Напомним, ранее заместитель министра национальной обороны Польши рассказал, ведут ли переговоры по передаче Украине самолетов F-16.

В свою очередь президент Польши заявил, что они готовы обсуждать с союзниками вопросы передачи Украине истребителей F-16. Однако не забывая и о собственной безопасности.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Польша Война в Украине
NEWS
Оценят кандидата? Чего ждать от сегодняшнего саммита Украина-ЕС
Оценят кандидата? Чего ждать от сегодняшнего саммита Украина-ЕС
DAILY
Затяжная война? К чему Украина готовится весной и что может испортить планы Путина
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Затяжная война? К чему Украина готовится весной и что может испортить планы Путина