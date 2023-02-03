В Польше озвучили худший сценарий окончания войны в Украине
Польские чиновники заявили, что их основной задачей сейчас является помощь Украине и ее военным победить Россию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление замглавы МИД Польши Павла Яблонского в эфире RMF FM.
По его словам, мир в Европе может быть только тогда, когда Украина победит Россию. При этом сценарий, в котором Кремлю позволят "сохранить лицо", будет худшим развитием ситуации.
"Условием любого продолжительного мира в Европе является то, что Украина должна выгнать Россию со своей территории", - заявил Яблонский.
Он отметим, что его страна хочет того результата войны, при котором Россия выйдет из войны против Украины "побежденной, совершенно растерянной". И в остальном Москва будет привлечена к ответственности за агрессию.
"Для агрессора выйти из этого конфликта с сохранившимся лицом было бы худшим сценарием. Не только с точки зрения нашей безопасности, но и в глобальном масштабе. Это показало бы потенциальным участникам такой агрессии, что она просто окупается", - сказал Яблонский.
Напомним, ранее заместитель министра национальной обороны Польши рассказал, ведут ли переговоры по передаче Украине самолетов F-16.
В свою очередь президент Польши заявил, что они готовы обсуждать с союзниками вопросы передачи Украине истребителей F-16. Однако не забывая и о собственной безопасности.
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