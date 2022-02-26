ru ua
Сб, 26 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Польща виступає за негайний вступ України до ЄС

Новость на русском →
Варшава, Субота 26 лютого 2022 16:25
Польща виступає за негайний вступ України до ЄС Фото: президент Польщі Анджей Дуда (president.pl)
Автор: Марія Кучерявець

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що країна підтримує вступ України до ЄС. Це, за його словами, необхідно зробити негайно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Дуди в Twitter.

"Польща підтримує прискорений шлях членства України в Європейському Союзі. Статус кандидата має бути надано негайно, а переговори про членство слід розпочати невідкладно після цього. Україна також має отримати доступ до коштів ЄС на відбудову. Це належить Україні", - написав він.

Нагадаємо, сьогодні президент Володимир Зеленський повідомив, що настав вирішальний момент для того, щоб прийняти Україну в ЄС.

Додамо, нещодавно Естонія закликала дати Україні статус кандидата в ЄС і дорожню карту для членства в НАТО.

Разом з тим, Болгарія підписала декларацію про європейську перспективу України.

Читайте РБК-Україна в Google News
Евросоюз Україна Анджей Дуда Вступ в ЄС
NEWS
Війна Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
Війна Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Шлях ескалації. Що чекає Україну після нового ультиматуму Путіна
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Шлях ескалації. Що чекає Україну після нового ультиматуму Путіна