Выделение Украине 18 млрд евро от ЕС и новый пакет помощи от Швеции: новости за выходные
Совет Евросоюза утвердил выделение Украине финансовой помощи в размере 18 млрд евро на 2023 год. Кроме того, Швеция объявила о новом пакете военной помощи, который уже в ближайшее время получат ВСУ.
Более детально о том, что случилось в віходніе, 10-11 декабря, - в материале РБК-Украина.
- Российские оккупанты обстреляли авто спасателей, которые везли гуманитарную помощь для жителей Бахмута.
- Президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего.
- Российские оккупанты могут давить на украинских пленных. В частности, с целью отказа от возвращения в Украину.
- Российские войска в ночь на 10 декабря атаковали Одесскую область дронами-камикадзе. Враг ударил по объектам энергетики.
- Российские оккупанты обстреляли медицинское учреждение в Херсоне 10 декабря. Вражеские снаряды попали в родильное отделение больницы.
- Во временно оккупированном Крыму сообщили о пожаре в казармах, где размещали мобилизованных оккупантов. Речь может идти от сотен до тысяч оккупантов.
- Германия пообещала передать Украине больше оружия и боеприпасов. К тому же, страны ведут переговоры по поставкам современных танков.
- Во временно оккупированных Севастополе и Симферополе вечером 10 декабря были слышны громкие взрывы.
- В Херсоне 11 декабря с самого утра раздавались мощные взрывы. Город снова оказался под обстрелом российских войск.
Страны ЕС достигли соглашения о выделении Украине 18 млрд евро
Страны Евросоюза достигли соглашения о выделении Украине пакета финансовой помощи в размере 18 млрд евро.
Совет ЕС достиг соглашения по пакету законодательных актов, который позволит оказывать финансовую помощь Украине в течение 2023 года в размере 18 миллиардов евро. Предложение было принято сегодня и будет представлено в Европейский парламент для возможного принятия на этой неделе.
"Украина может рассчитывать на ЕС. Мы будем продолжать поддерживать Украину, в том числе и финансово, столько, сколько потребуется. Законодательство, которое мы сегодня приняли, означает, что Украина может рассчитывать на регулярную финансовую помощь от ЕС в течение всего 2023 года", - заявил министр финансов Чехии Збынек Станюра.
Зеленский обсудил с Макроном реализацию украинской формулы мира
Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с лидером Франции Эммануэлем Макроном реализацию украинской формулы мира и ситуацию в энергетической сфере Украины.
"Синхронизировали позиции накануне онлайн-саммита G7 и конференции по поддержке Украины в Париже. Обсудили реализацию нашей десятишаговой формулы мира, сотрудничество в обороне и энергетической стабильности Украины", - написал глава украинского государства.
Украина создала уникальный дрон-камикадзе
Украинские разработчики создали уникальный дрон-камикадзе. Дальность его полета составляет около тысячи километров, а вес всего 75 килограммов. Об этом заявил руководитель проектов концерна "Укроборонпром" Олег Болдырев.
По его словам, война движется к противостоянию роботизированных беспилотных систем. Поэтому Украина разработала дрон, похожий на иранский "Шахед", но с важным улучшением. Украинский беспилотник сможет атаковать цели несколько раз.
Небольшой снег и шквальный ветер: прогноз погоды на сегодня
Сегодня, 12 декабря, часть Украины накроет небольшой снег, местами дождь. На левобережной части страны ожидается сильный ветер.
На всей территории Украины будет облачно. На западе, в Житомирской области и в Карпатах местами небольшой снег. В Винницкой, Черкасской, Киевской и Черниговской областях дождь с переходом в мокрый снег. Местами налипание мокрого снега, гололедица. На остальной территории дожди.
Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с, а на Левобережье местами порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха в среднем в течение суток +5 +10 градусов. На западе в пределах -1 -6 градусов, а на севере от +3 до -2 градусов.
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