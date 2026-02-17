От Рязани до Туапсе: "Мадяр" показал список уничтоженных объектов ВПК и энергетики РФ

Подразделения Сил беспилотных систем ВСУ с начала 2026 года поразили сотни важных военных и энергетических объектов противника в оперативной и стратегической глубине России и на временно оккупированных территориях.

Как сообщает РБК-Украина , об этом написал командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадяр" Бровди в своем Telegram-канале.

По его словам, только за первые 48 суток года украинские дроны атаковали более 240 целей, среди которых предприятия нефтетопливной и оборонной инфраструктуры, объекты энергетики, аэродромы, системы ПВО и радиолокационные станции.

Часть ударов выполняли во взаимодействии с другими подразделениями Сил обороны.

Поражение объектов энергетики и ВПК

Среди подтвержденных целей - ряд нефтеперерабатывающих заводов, газоперерабатывающих предприятий, нефтебаз и химических комбинатов, в частности в Рязани, Ярославле, Туапсе, Саратове, Волгограде, а также нефтетерминал "Таманьнефтегаз".

Также поражались электроподстанции, тепловые электростанции и предприятия военно-промышленного комплекса.

Удары по военной инфраструктуре

Кроме промышленных объектов, под удары попали военные аэродромы, логистические узлы и другие объекты, обеспечивающие боевые действия российских войск.

Всего в январе-феврале подразделения СБС уничтожили или повредили тысячи вражеских целей, а результаты отдельных операций регулярно обнародует Генеральный штаб.

"Мадяр" подчеркнул, что подразделения беспилотных систем ежедневно выполняют боевые задачи на разных направлениях, сосредотачиваясь как на ударах в глубине противника, так и на поддержке боевых действий на линии фронта.