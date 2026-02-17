ua en ru
От Рязани до Туапсе: "Мадяр" показал список уничтоженных объектов ВПК и энергетики РФ

Украина, Вторник 17 февраля 2026 18:10
UA EN RU
От Рязани до Туапсе: "Мадяр" показал список уничтоженных объектов ВПК и энергетики РФ Иллюстративное фото: "Мадяр" показал список уничтоженных объектов ВПК и энергетики РФ (facebook comMinistryofDefence UA)
Автор: Наталья Кава

Подразделения Сил беспилотных систем ВСУ с начала 2026 года поразили сотни важных военных и энергетических объектов противника в оперативной и стратегической глубине России и на временно оккупированных территориях.

Как сообщает РБК-Украина, об этом написал командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадяр" Бровди в своем Telegram-канале.

По его словам, только за первые 48 суток года украинские дроны атаковали более 240 целей, среди которых предприятия нефтетопливной и оборонной инфраструктуры, объекты энергетики, аэродромы, системы ПВО и радиолокационные станции.

Часть ударов выполняли во взаимодействии с другими подразделениями Сил обороны.

Поражение объектов энергетики и ВПК

Среди подтвержденных целей - ряд нефтеперерабатывающих заводов, газоперерабатывающих предприятий, нефтебаз и химических комбинатов, в частности в Рязани, Ярославле, Туапсе, Саратове, Волгограде, а также нефтетерминал "Таманьнефтегаз".

Также поражались электроподстанции, тепловые электростанции и предприятия военно-промышленного комплекса.

Удары по военной инфраструктуре

Кроме промышленных объектов, под удары попали военные аэродромы, логистические узлы и другие объекты, обеспечивающие боевые действия российских войск.

Всего в январе-феврале подразделения СБС уничтожили или повредили тысячи вражеских целей, а результаты отдельных операций регулярно обнародует Генеральный штаб.

"Мадяр" подчеркнул, что подразделения беспилотных систем ежедневно выполняют боевые задачи на разных направлениях, сосредотачиваясь как на ударах в глубине противника, так и на поддержке боевых действий на линии фронта.

Уничтожение вражеской техники

Напомним, операторы Сил беспилотных систем батальона Asgard 412-й бригады Nemesis за одну ночь уничтожили два российских зенитно-ракетных комплекса "Тор-М2".

Ранее эти же подразделения в течение 48 часов ликвидировали еще шесть единиц техники ПВО и радиолокационных станций, которые составляли основу многослойной противовоздушной обороны противника.

Кроме того, подразделения СБС ВСУ недавно уничтожили редкую российскую систему радиоэлектронной борьбы "КОП-2", для поражения которой понадобилось всего два дрона. Также украинские военные поразили станцию РЭБ Р-330Ж "Житель" стоимостью около 10 млн долларов.

В ночь на 13 января силы беспилотных систем атаковали энергетические объекты в оккупированном Мариуполе и уничтожили склад боеприпасов в Макеевке. Недавно также сообщалось, что операторы СБС сорвали наступление российских войск на одном из ключевых направлений, поразив пехоту, бронетехнику и наземный роботизированный комплекс противника.

