Силы беспилотных систем сорвали наступление РФ: уничтожили пехоту и технику (видео)

Силы беспилотных систем сорвали попытку наступления российских войск на одном из ключевых направлений. Уничтожили пехоту, бронетехнику и роботизированные комплексы врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram СБС.

По информации СБС, операторы 20-й отдельной бригады беспилотных систем К-2 отбили атаку противника на ключевом направлении, поразив пехоту, бронетехнику и наземный роботизированный комплекс.

По данным военных, враг пытается действовать малыми пехотными группами, прикрывая свои действия FPV-дронами и применяя наземные роботизированные системы.

Однако украинские бойцы своевременно обнаруживают эти попытки и уничтожают противника еще на подступах к позициям Сил обороны.

Такие действия сковывают маневр оккупантов, существенно снижают их наступательные возможности и не дают развернуть полноценную атаку.

Только в течение января подразделения бригады К-2 поразили более 350 военнослужащих противника.