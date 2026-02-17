Умеров сделал первое заявление о переговорах в Женеве и показал фото

Сегодня, 17 февраля, в Женеве стартует очередной раунд трехсторонних переговоров между Украиной, США и Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление секретаря СНБО Рустема Умерова в Telegram .

"Имеем согласованные президентом Украины рамки работы и четкий мандат. На повестке дня - вопросы безопасности и гуманитарные вопросы", - сказано в его заявлении.

Фото: переговоры в Женеве (t.me/umerov_rustem)

По словам Умерова, главная задача украинских переговорщиков - максимально продвинуть решения, которые могут приблизить устойчивый мир.

Состав делегации РФ

Делегацию РФ возглавил помощник российского диктатора и его идеолог Владимир Мединский, который уже участвовал в переговорах в прошлом году в Стамбуле. Хотя перед этим в Абу-Даби делегация РФ была под руководством начальника ГРУ Игоря Костюкова.

Делегация россиян насчитывает не менее 15 человек. Кроме Мединского и Костюкова, в ней заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин, известный поддержкой жесткой линии Кремля. Он уже начал вбрасывать тезисы о "внешнем управлении" Украиной под эгидой ООН.

Кроме того, среди делегатов представитель ГРУ Александр Зорин, который участвовал в переговорах по "Азовстали" в 2022 году.

Также среди вероятных участников называли Елену Подобреевскую (подчиненную Мединского) и Алексея Полищука (представителя МИД РФ). Спецпредставитель Кремля Кирилл Дмитриев также прибыл в Женеву.