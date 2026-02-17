ua en ru
Вт, 17 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Умеров сделал первое заявление о переговорах в Женеве и показал фото

Женева, Вторник 17 февраля 2026 15:26
UA EN RU
Умеров сделал первое заявление о переговорах в Женеве и показал фото Фото: секретарь СНБО Украины Рустем Умеров (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Сегодня, 17 февраля, в Женеве стартует очередной раунд трехсторонних переговоров между Украиной, США и Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление секретаря СНБО Рустема Умерова в Telegram.

Читайте также: Переговоры в Женеве: все, что известно о встрече Украины, США и России

"Имеем согласованные президентом Украины рамки работы и четкий мандат. На повестке дня - вопросы безопасности и гуманитарные вопросы", - сказано в его заявлении.

Фото: переговоры в Женеве (t.me/umerov_rustem)

По словам Умерова, главная задача украинских переговорщиков - максимально продвинуть решения, которые могут приблизить устойчивый мир.

Состав делегации РФ

Делегацию РФ возглавил помощник российского диктатора и его идеолог Владимир Мединский, который уже участвовал в переговорах в прошлом году в Стамбуле. Хотя перед этим в Абу-Даби делегация РФ была под руководством начальника ГРУ Игоря Костюкова.

Делегация россиян насчитывает не менее 15 человек. Кроме Мединского и Костюкова, в ней заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин, известный поддержкой жесткой линии Кремля. Он уже начал вбрасывать тезисы о "внешнем управлении" Украиной под эгидой ООН.

Кроме того, среди делегатов представитель ГРУ Александр Зорин, который участвовал в переговорах по "Азовстали" в 2022 году.

Также среди вероятных участников называли Елену Подобреевскую (подчиненную Мединского) и Алексея Полищука (представителя МИД РФ). Спецпредставитель Кремля Кирилл Дмитриев также прибыл в Женеву.

Напомним, в январе и в начале февраля 2026 года в Абу-Даби прошли несколько раундов переговоров между Украиной и РФ при посредничестве США.

Значительного прорыва в прекращении войны достичь не удалось, но стороны договорились об обмене военнопленными - первый за пять месяцев.

Отметим, Рустем Умеров заявил, что во время трехсторонних переговоров 17-18 февраля украинская сторона планирует поднять вопрос энергетического перемирия.

Читайте РБК-Украина в Google News
Женева Рустем Умеров Мирные переговоры Война в Украине
Новости
Переговоры в Женеве: все, что известно о встрече Украины, США и России
Переговоры в Женеве: все, что известно о встрече Украины, США и России
Аналитика
"Нам жгут отделения за повестки": Игорь Смилянский о броне, банке и зарплатах в "Укрпочте"
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина "Нам жгут отделения за повестки": Игорь Смилянский о броне, банке и зарплатах в "Укрпочте"