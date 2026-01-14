Успешная операция СБС: за 48 часов уничтожено шесть российских ЗРК в тылу врага (видео)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Роберта Бровди .

По словам командующего СБС ВСУ, в течение двух суток украинские Силы беспилотных систем провели серию результативных ударов по российской противовоздушной обороне в глубоком тылу оккупированных территорий Донецкой и Запорожской областей.

Так, за 48 часов было уничтожено сразу шесть единиц зенитно-ракетных комплексов и радиолокационных станций, которые составляли основу так называемой "многослойной ПВО" противника.

По словам Мадяра, удары были нанесены в глубоком тылу врага, на расстоянии от 46 до 160 км от передовых позиций. Боевые части массой более 10 кг обеспечили полный вывод техники из строя, не оставляя врагу шансов на восстановление ее боеспособности.

Под удары попали сразу несколько типов дорогостоящей техники:

ЗРК "Тор" и РЛС "Витязь" 50Н6Е в Мариупольском районе;

два комплекса "Бук" (в том числе "Бук-М1") в Волновахском и Пологовском районах;

ЗРК "Стрела-10" и более новый "Тор-М2" на Запорожском направлении.

Операцию выполнили экипажи 412-й бригады СБС "Немезис" в координации с новосозданным Центром глубинного поражения Группировки СБС. К уничтожению одного из комплексов "Стрела-10" также присоединились "Птицы" 413-го полка СБС "Рейд".

По оценкам командования, поражение этих целей должно серьезно ослабить способность российской армии прикрывать войска, логистику и штабы в тылу. Кроме того, успех операции открывает новые возможности для наступательных ударов по критически важной военной инфраструктуре противника.

Командующий "Мадяр" подчеркнул, что эффективность СБС продолжает расти, а способность украинских беспилотных подразделений действовать глубоко за линией фронта является ключевым фактором в ослаблении обороноспособности врага.