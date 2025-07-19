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Первым подбили, вторым добили: бойцы СБС поймали редкую российскую систему РЭБ

Украина, Суббота 19 июля 2025 21:23
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Первым подбили, вторым добили: бойцы СБС поймали редкую российскую систему РЭБ Фото: украинские дроны уничтожили российскую систему РЭБ (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Военные Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины (СБС ВСУ) уничтожили редкую российскую системы радиоэлектронной борьбы "КОП-2" ("Комплекс обнаружения и подавления-2"). Для поражения очень дорогой системы понадобилось всего два дрона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение СБС в Telegram.

Вражеский комплекс РЭБ уничтожили операторы 424-го батальона "Svarog" СБС. Россияне ищут эффективное противодействие украинским беспилотникам, поэтому пытаются использовать такие комплексы.

"КОП-2" сканирует эфир в широком диапазоне, обнаруживает частоту, на которой работает дрон, и пытается заглушить его мощным сигналом. Это дорогая и редкая техника, которую оккупанты применяют для прикрытия важных объектов - например, установок ПВО", - сказано в сообщении.

Но в реальном бою российский "КОП-2" не выдержал первой же встречи с операторами БПЛА украинских подразделений. Чтобы уничтожить очень дорогую технику, понадобилось только два дрона: первое попадание вывело комплекс из строя, а второе - окончательно его уничтожило.

Напомним, что 17 июля операторы Сил беспилотных систем отработали по вражескому зенитному ракетному комплексу (ЗРК) "Стрела-10" и ее экипажу. В результате удара ЗРК был уничтожен.

Силы беспилотных систем вносят большой вклад в уничтожение российских оккупантов в Украине. За июнь, согласно данным главнокомандующего ВСУ генерала Александра Сирского, СБС ВСУ поразили треть всех уничтоженных вражеских целей на фронте - как техники, так и российской пехоты.

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Силы беспилотных систем Война в Украине
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