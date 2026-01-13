СБС оставили Мариуполь без света и минуснули вражеский склад боеприпасов в Макеевке (видео)
Силы беспилотных систем атаковали энергообъекты в оккупированном Мариуполе и уничтожили склад боеприпасов в Макеевке в ночь на 13 января.
Как пишет РБК-Украина, об этом сообщил командующий СБС Роберт "Мадяр" Бровди в Telegram.
В частности, речь идет о подстанции "Мирная" на 330 кВ в Мариуполе - ключевом системном узле в системе энергоснабжения и транзитной станции для подстанции "Азовская". Последняя, мощностью 220 кВ в Старом Крыму, является критическим элементом энергообеспечения промышленности региона в интересах ВПК.
Кроме того, украинские дроны поразили склад боеприпасов ракетно-артиллерийского вооружения российской 51 Армии в оккупированной Макеевке. Также зафиксирован удар по пункту технического наблюдения оккупантов на территории нефтебазы в городе.
"Визиты вежливости нанесены Птицами 1 ОЦ СБС и батальона "Кайрос" 414 бригады Птицы Мадяра в координации новосозданного Центра глубинного поражения Группировки СБС", - говорится в заявлении "Мадяра".
Уничтожение военной техники РФ
Напомним, 1 января 2026 года СБС уничтожили два дорогих российских зенитно-ракетных комплекса. Речь идет о тактическом ЗРК "ТОР" и радиолокационной станции 50Н6Е комплекса С-350 "Витязь".
Кроме того, в ночь с 30 на 31 декабря дроны Сил беспилотных систем поразили ряд военных и инфраструктурных объектов россиян во временно оккупированных Донецкой, Луганской, Запорожской области и Крыму.
Также недавно Силы беспилотных систем поразили ряд военных объектов россиян на временно оккупированных территориях Украины.
Отметим, в ночь на 30 декабря СБС поразили объекты противника, связанные с хранением, обслуживанием и подготовкой запусков ударных дронов на территории Донецкого аэропорта.
В декабре Силы беспилотных систем уничтожали почти в полтора раза больше живой силы противника, чем в ноябре. В прошлом месяце среднесуточный показатель составлял 415 оккупантов.