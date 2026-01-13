СБС оставили Мариуполь без света и минуснули вражеский склад боеприпасов в Макеевке (видео)

Силы беспилотных систем атаковали энергообъекты в оккупированном Мариуполе и уничтожили склад боеприпасов в Макеевке в ночь на 13 января.

Как пишет РБК-Украина , об этом сообщил командующий СБС Роберт "Мадяр" Бровди в Telegram .

В частности, речь идет о подстанции "Мирная" на 330 кВ в Мариуполе - ключевом системном узле в системе энергоснабжения и транзитной станции для подстанции "Азовская". Последняя, мощностью 220 кВ в Старом Крыму, является критическим элементом энергообеспечения промышленности региона в интересах ВПК.

Кроме того, украинские дроны поразили склад боеприпасов ракетно-артиллерийского вооружения российской 51 Армии в оккупированной Макеевке. Также зафиксирован удар по пункту технического наблюдения оккупантов на территории нефтебазы в городе.

"Визиты вежливости нанесены Птицами 1 ОЦ СБС и батальона "Кайрос" 414 бригады Птицы Мадяра в координации новосозданного Центра глубинного поражения Группировки СБС", - говорится в заявлении "Мадяра".