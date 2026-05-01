От пенсий и субсидий до лекарств: каких изменений ждать украинцам в мае и кого они "заденут"

Главное: Надбавки к пенсиям : индивидуальные повышения выплат (от 300 до 570 грн) зависят от возрастной категории человека.

: индивидуальные повышения выплат (от 300 до 570 грн) зависят от возрастной категории человека. Социальная помощь : некоторые из уязвимых категорий населения получат единовременную выплату в размере 1500 гривен.

: некоторые из уязвимых категорий населения получат единовременную выплату в размере 1500 гривен. Перерасчет субсидий : пересмотр финансовой помощи на неотапливаемый сезон происходит в большинстве случаев автоматически, однако некоторым придется обратиться в ПФУ.

: пересмотр финансовой помощи на неотапливаемый сезон происходит в большинстве случаев автоматически, однако некоторым придется обратиться в ПФУ. Доступные лекарства : препараты для гормональной терапии рака молочной железы можно получить только при наличии актуального плана лечения в ЕСОЗ.

: препараты для гормональной терапии рака молочной железы можно получить только при наличии актуального плана лечения в ЕСОЗ. Тарифы на свет : цена электроэнергии "выровняется" до стандартной (4,32 грн/кВт⋅ч) для всех домохозяйств.

: цена электроэнергии "выровняется" до стандартной (4,32 грн/кВт⋅ч) для всех домохозяйств. Права детей : новый закон меняет правила оформления недвижимости, транспортных средств или другого имущества на малолетних и несовершеннолетних украинцев.

: новый закон меняет правила оформления недвижимости, транспортных средств или другого имущества на малолетних и несовершеннолетних украинцев. Трудоустройство : в Украине заработает Единый реестр квалификаций (для работников и работодателей).

: в Украине заработает Единый реестр квалификаций (для работников и работодателей). Изменения за границей: в Польше стартует подача онлайн-заявок на карты CUKR для украинцев, а в Канаде вводят систему сооплаты за каждый выписанный рецепт лекарств и стоимость некоторых других медуслуг.

Надбавки к пенсиям

В мае некоторые из украинцев пожилого возраста могут рассчитывать на индивидуальные повышения - надбавки к пенсиям.

Речь идет о фиксированных доплатах от 300 до 570 гривен - в зависимости от возрастной категории пенсионера.

Основные условия получения "возрастной" надбавки к пенсии, согласно информации ПФУ, таковы:

размер пенсионной выплаты (с 1 января 2026 года) - не более 10 340,35 гривен;

приобретение соответствующего возраста - 70, 75 и 80 лет.

"Весенние" 1500 гривен

Единовременная выплата 1500 гривен предусмотрена для наиболее незащищенных слоев населения в Украине:

пенсионеров по возрасту;

людей с инвалидностью;

малообеспеченных и многодетных семей;

внутренне перемещенных лиц (ВПЛ);

одиноких матерей и получателей базовой социальной помощи.

В целом выплачивать эти деньги начали с 1 апреля 2026 года.

Однако часть пенсионеров может получить так называемую "весеннюю" выплату в мае вместо апреля - из-за особенностей начисления.

Субсидии

С 1 мая в Украине стартует перерасчет субсидий на неотапливаемый сезон.

В большинстве случаев выплаты людям переназначат автоматически. Однако некоторым все же придется обратиться в Пенсионный фонд.

Так, например, сообщить ПФУ в течение 30 дней нужно тем, у кого изменились:

либо состав домохозяйства;

либо имущественное положение.

Обратиться в ПФУ и подать заявление для назначения субсидии нужно также некоторым другим категориям граждан.

"Доступные лекарства"

Согласно информации Национальной службы здоровья Украины, дата 1 мая - важна для пациенток, которые проходят гормональную терапию рака молочной железы.

Речь о том, что с этого дня получить препараты гормональной терапии рака молочной железы по программе "Доступные лекарства" (летрозол, экземестан, тамоксифен) можно будет только при наличии плана лечения в Электронной системе здравоохранения - ЭСОЗ.

Учитывая такую ситуацию, украинкам посоветовали обратиться к своему врачу-онкологу (чтобы уточнить, есть ли план лечения в ЭСОЗ и актуален ли он).

Если плана нет или его нужно обновить - необходимо запланировать визит к врачу.

"Обратитесь к врачу как можно быстрее. Как только план лечения будет создан или актуализирован, вы сможете и в дальнейшем получать препараты по программе "Доступные лекарства", - посоветовали в НСЗУ.

Тариф на электроэнергию

В целом цены на электроэнергию для населения в Украине не будут меняться до конца октября. Об этом премьер-министр Юлия Свириденко сообщила еще 29 апреля.

Она объяснила, что правительство продлило действие нынешнего тарифа для бытовых потребителей - 4,32 гривны за кВт⋅ч - до 31 октября 2026 года.

В то же время глава КМУ напомнила об отдельной поддержке домохозяйств, для которых электричество является основным источником тепла:

домов и квартир с электроотоплением;

многоквартирных домов, не подключенных к газоснабжению и системам централизованного или автономного теплоснабжения.

Речь идет о так называемом "зимнем" льготном тарифе, который:

действует в период с 1 октября по 30 апреля ;

; составляет 2,64 гривны за кВт⋅ч - за потребление до 2 000 кВт⋅ч в месяц (за потребление сверх этого объема цена становится "стандартной" - 4,32 гривны за кВт⋅ч).

Исходя из вышесказанного, в мае "зимний" тариф приостанавливается, а стоимость электроэнергии для некоторых украинцев "растет" - выровняется "под стандартную цену" (4,32 гривны за кВт⋅ч).

Имущество детей

В марте Верховная Рада приняла закон насчет совершенствования порядка совершения сделок в интересах малолетних и несовершеннолетних лиц, который вступает в силу через месяц - в мае.

Согласно документу, в Украине изменятся правила оформления имущества на малолетних и несовершеннолетних лиц, а родители (усыновители или опекуны) официально обязаны будут заботиться об имуществе ребенка (использовать его исключительно в его интересах).

Так, например, не придется больше получать согласие органа опеки и попечительства, чтобы подарить ребенку недвижимость, транспортное средство или другое ценное имущество (для этого достаточно будет согласия родителей).

При этом отчуждение имущества, принадлежащего ребенку, и в дальнейшем будет требовать разрешения компетентного органа.

Между тем дети-сироты и дети, оставшиеся без родительской опеки, получат право на полный спектр бесплатных услуг вторичной юридической помощи.

Единый реестр квалификаций

Со 2 мая 2026 года вступает в силу постановление Кабинета министров №1387 (от 29 октября 2025 года) "Некоторые вопросы функционирования Единого реестра квалификаций - Классификатора профессий".

Речь идет, по сути, о создании Единого реестра квалификаций - современной электронной платформы, которая будет содержать систематизированную информацию:

о профессиональных стандартах;

о квалификационных центрах;

об экспертах по аккредитации.

Это должно стать удобным инструментом как для граждан (которые хотят повысить свою квалификацию), так и для работодателей (в разрезе подбора персонала и развития работников).

Ожидается, что доступ к Реестру будет открытым и бесплатным.

А данные в нем будут формироваться с учетом международной стандартной классификации видов занятий (International Standard Classification of Occupations - ISCO).

Карта CUKR в Польше

С 4 мая украинцы с временной защитой в Польше смогут подать заявку на карту CUKR.

Речь идет о разрешении на временное проживание сроком на три года, доступном гражданам Украины, которые:

имели временную защиту в Польше;

имеют активный статус PESEL UKR.

При этом одно из ключевых изменений - полная цифровизация процесса.

То есть подать заявление можно будет только онлайн, через систему MOS (Moduł Obsługi Spraw), поскольку бумажные - больше не будут принимать.

Расходы в Канаде

С 1 мая в Канаде заработает новая система сооплаты, согласно которой гражданам придется не только платить за каждый выписанный рецепт лекарств, но и оплачивать дополнительные услуги.

Ожидается, что введенные изменения могут распространяться на участников программы Interim Federal Health Program (IFHP) - то есть беженцев (в том числе и из Украины), а также тех, кто подал заявки на предоставление убежища.

По данным официального веб-сайта правительства Канады, с мая (в рамках системы сооплаты) людям придется платить 4 доллара за каждый рецепт лекарств и оплачивать 30% стоимости:

услуг офтальмолога;

услуг стоматолога;

психиатрической и психологической поддержки.

При этом бесплатными должны остаться: