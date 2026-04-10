1500 гривен некоторым пенсионерам могут выплатить в мае: о ком идет речь
Часть пенсионеров могут получить весеннюю выплату в 1500 гривен в мае вместо апреля из-за особенностей начисления.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявила начальник Главного управления Пенсионного фонда Украины в Винницкой области Елена Корчака.
"Мы начали выплаты в апреле и я думаю, что в ближайшее время завершим выплату всем получателям. Вспомним о том, что порядок предусматривает (право на получение помощи в 1500 грн - ред.) получателям пенсий и соцпомощи по состоянию на 1 апреля", - отметила Корчака.
По ее словам, есть категория людей, которая может обратиться в Пенсионный фонд в мае с датой назначения пенсии или помощи до 1 апреля, то таким людям Пенсионный фонд будет начислять в апреле помощь или пенсию, а в мае - отправит соответствующую единовременную выплату.
Как ранее сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, по состоянию на 10 апреля выплату в 1500 гривен на свои банковские карты уже получили 9 млн пенсионеров.
Кто имеет право на выплату в 1500 гривен
Единовременная выплата в размере 1500 гривен предусмотрена для наиболее незащищенных слоев населения. В перечень получателей вошли:
- пенсионеры по возрасту и люди с инвалидностью;
- малообеспеченные и многодетные семьи;
- внутренне перемещенные лица (ВПЛ);
- одинокие матери и получатели базовой социальной помощи.
Помощь начисляется при условии, что общий размер ежемесячных выплат лица (вместе со всеми надбавками) не превышает 25 950 гривен.
В то же время государственную поддержку получат определенные категории граждан независимо от уровня их дохода. Речь идет о:
- лицах, принимавших непосредственное участие в защите Украины;
- членах семей погибших, умерших или пропавших без вести Защитников и Защитниц;
- участниках ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.
Так, государство начало выплачивать по 1500 гривен пенсионерам и получателям соцвыплат. Средства будут поступать автоматически - на банковские счета или вместе с пенсией через "Укрпочту", без необходимости обращаться в учреждения.