1500 гривен некоторым пенсионерам могут выплатить в мае: о ком идет речь

Часть пенсионеров могут получить весеннюю выплату в 1500 гривен в мае вместо апреля из-за особенностей начисления.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявила начальник Главного управления Пенсионного фонда Украины в Винницкой области Елена Корчака.

"Мы начали выплаты в апреле и я думаю, что в ближайшее время завершим выплату всем получателям. Вспомним о том, что порядок предусматривает (право на получение помощи в 1500 грн - ред.) получателям пенсий и соцпомощи по состоянию на 1 апреля", - отметила Корчака.

По ее словам, есть категория людей, которая может обратиться в Пенсионный фонд в мае с датой назначения пенсии или помощи до 1 апреля, то таким людям Пенсионный фонд будет начислять в апреле помощь или пенсию, а в мае - отправит соответствующую единовременную выплату.

Как ранее сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, по состоянию на 10 апреля выплату в 1500 гривен на свои банковские карты уже получили 9 млн пенсионеров.

Кто имеет право на выплату в 1500 гривен

Единовременная выплата в размере 1500 гривен предусмотрена для наиболее незащищенных слоев населения. В перечень получателей вошли:

пенсионеры по возрасту и люди с инвалидностью;

малообеспеченные и многодетные семьи;

внутренне перемещенные лица (ВПЛ);

одинокие матери и получатели базовой социальной помощи.

Помощь начисляется при условии, что общий размер ежемесячных выплат лица (вместе со всеми надбавками) не превышает 25 950 гривен.

В то же время государственную поддержку получат определенные категории граждан независимо от уровня их дохода. Речь идет о: