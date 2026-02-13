ua en ru
Пт, 13 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Декларация в один клик: какие новые услуги стали доступны в е-кабинете пациента

Пятница 13 февраля 2026 22:12
UA EN RU
Декларация в один клик: какие новые услуги стали доступны в е-кабинете пациента Фото: В е-кабинете пациента появились новые услуги (freepik.com)
Автор: Татьяна Веремеева

В Украине с 10 февраля заработал личный кабинет пациента в Электронной системе здравоохранения (ЕСОЗ). Теперь украинцы могут самостоятельно заключать или разрывать декларацию с врачом и обновлять свои персональные данные.

РБК-Украина узнало в Национальной службе здоровья Украины (НСЗУ), что изменилось для украинцев.

Читайте также: С отдельными больницами НСЗУ разорвала договоры из-за мошенничества

Что меняется для пациентов

Ранее управлять электронным медицинским кабинетом могли только врачи. После принятия правительством соответствующего постановления пациенты получили прямой доступ к своим данным в центральной базе ЕСОЗ.

Через кабинет можно:

  • проверить и обновить персональные данные (в случае изменения паспорта, фамилии, адреса или номера телефона);
  • выбрать семейного врача без личного визита;
  • заключить декларацию онлайн с помощью электронной подписи;
  • расторгнуть декларацию без заключения новой;
  • просмотреть предоставленные доступы к медицинским информационным системам и отозвать их при необходимости.

Также пациент может видеть, имеет ли врач свободные места для подписания декларации.

Как войти в кабинет

Доступ в кабинет пациента возможен через:

  • государственный е-Кабинет национальной системы ЕСОЗ;
  • частные пациентские информационные системы (ПИС), интегрированные с центральной базой, в частности через приложение Health24.

В НСЗУ отмечают, что ранее пациентские сервисы не были связаны с центральной базой ЕСОЗ. Теперь данные синхронизируются на национальном уровне.

В будущем в кабинете также появятся медицинские записи, результаты анализов, электронные рецепты и направления.

Что изменится для врачей

Подписание деклараций станет полностью электронным. Пациенту больше не нужно будет печатать документы или лично приходить к врачу - достаточно подтвердить подпись онлайн.

Если у врача есть свободные места, он не сможет отклонить поданную декларацию - она автоматически отобразится в его медицинской информационной системе. В случае исчерпания лимита врач сможет отказать в заключении декларации.

При этом врач, как и раньше, не имеет права самостоятельно расторгнуть декларацию.

Ранее РБК-Украина писало, что пациенты могут вернуть средства, если оплатили медицинские услуги, которые должны были быть бесплатными по Программе медицинских гарантий. В НСЗУ уверяют, что каждую жалобу проверяют, и во многих случаях больницы уже вернули деньги.

Также мы рассказывали, что в Украине стартовала программа "Скрининг здоровья 40+", в рамках которой украинцы от 40 лет будут получать в приложении "Дія" приглашение на бесплатные обследования. Сообщения присылают через 30 дней после дня рождения, а первыми их получают те, кому уже исполнилось 40 лет.

Внимание: Этот материал носит исключительно общеобразовательный характер и не является медицинской консультацией. Информация предназначена для ознакомления с возможными симптомами, причинами и методами выявления заболеваний, но не должна использоваться для самодиагностики или самолечения. РБК-Украина не несет ответственности за диагнозы, поставленные на основе материалов сайта. В случае проблем со здоровьем обязательно обратитесь к квалифицированному врачу.

Читайте РБК-Украина в Google News
НСЗУ Семейный врач Здоровье
Новости
"Забираем целыми блоками": Украина ищет советские ТЭЦ в Европе
"Забираем целыми блоками": Украина ищет советские ТЭЦ в Европе
Аналитика
Мир без правил: почему Мюнхен-2026 стал моментом истины для Украины и Европы
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Мир без правил: почему Мюнхен-2026 стал моментом истины для Украины и Европы