Декларация в один клик: какие новые услуги стали доступны в е-кабинете пациента

В Украине с 10 февраля заработал личный кабинет пациента в Электронной системе здравоохранения (ЕСОЗ). Теперь украинцы могут самостоятельно заключать или разрывать декларацию с врачом и обновлять свои персональные данные.

РБК-Украина узнало в Национальной службе здоровья Украины (НСЗУ), что изменилось для украинцев.

Что меняется для пациентов

Ранее управлять электронным медицинским кабинетом могли только врачи. После принятия правительством соответствующего постановления пациенты получили прямой доступ к своим данным в центральной базе ЕСОЗ.

Через кабинет можно:

проверить и обновить персональные данные (в случае изменения паспорта, фамилии, адреса или номера телефона);

выбрать семейного врача без личного визита;

заключить декларацию онлайн с помощью электронной подписи;

расторгнуть декларацию без заключения новой;

просмотреть предоставленные доступы к медицинским информационным системам и отозвать их при необходимости.

Также пациент может видеть, имеет ли врач свободные места для подписания декларации.

Как войти в кабинет

Доступ в кабинет пациента возможен через:

государственный е-Кабинет национальной системы ЕСОЗ;

национальной системы ЕСОЗ; частные пациентские информационные системы (ПИС), интегрированные с центральной базой, в частности через приложение Health24.

В НСЗУ отмечают, что ранее пациентские сервисы не были связаны с центральной базой ЕСОЗ. Теперь данные синхронизируются на национальном уровне.

В будущем в кабинете также появятся медицинские записи, результаты анализов, электронные рецепты и направления.

Что изменится для врачей

Подписание деклараций станет полностью электронным. Пациенту больше не нужно будет печатать документы или лично приходить к врачу - достаточно подтвердить подпись онлайн.

Если у врача есть свободные места, он не сможет отклонить поданную декларацию - она автоматически отобразится в его медицинской информационной системе. В случае исчерпания лимита врач сможет отказать в заключении декларации.

При этом врач, как и раньше, не имеет права самостоятельно расторгнуть декларацию.