С 4 мая и только онлайн: как украинцам в Польше оформить новую карту CUKR

С 4 мая 2026 года украинцы с временной защитой в Польше смогут подать заявку на новый тип вида на жительство - карту CUKR. Вся процедура будет полностью цифровой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на inPoland.net.pl .

Главное: Старт приема: Подать заявку на карту CUKR можно будет с 4 мая 2026 года до 4 марта 2027 года.

Формат: Процедура стала полностью цифровой - бумажные анкеты больше не принимаются, только онлайн через систему MOS.

Требования: Для подачи необходимо иметь статус PESEL UKR , доверенный профиль (Profil Zaufany) и цифровое фото.

Стоимость: Гербовый сбор и изготовление карты стоят 440 злотых , которые нужно оплатить до момента подачи заявления.

Права: Владельцы карты получают вид на жительство на 3 года и право работать без дополнительных уведомлений службы занятости.

Что такое карта CUKR и кто может получить

Карта CUKR - это разрешение на временное проживание сроком на три года. Она доступна украинцам, которые имели временную защиту в Польше и имеют активный статус PESEL UKR.

В документе будет отмечаться, что владелец ранее находился под временной защитой.

Как подать заявку

Одно из ключевых изменений - полная цифровизация процесса. Подать заявление можно будет только онлайн через систему MOS (Moduł Obsługi Spraw). Бумажные заявки больше не будут принимать.

Чтобы податься, нужно:

создать учетную запись в системе;

войти через государственную систему цифровой идентификации;

заполнить анкету;

добавить фото и подтверждение оплаты;

подписать заявление электронной подписью и отправить его в воеводское управление.

Для этого заявителю нужен доверенный профиль или электронная подпись.

Подача заявлений продлится с 4 мая 2026 года до 4 марта 2027 года.

Сколько это стоит

Оформление карты является платным. Общая стоимость составляет 440 злотых. В сумму входит:

гербовый сбор за разрешение на проживание;

оплата за изготовление карты.

Оплатить нужно заранее - без этого система не примет заявку.

Какие преимущества дает карта

Карта CUKR фактически заменяет временную защиту более стабильным статусом. В частности, она дает:

трехлетний вид на жительство;

полный доступ к рынку труда без дополнительных разрешений;

возможность работать без уведомления службы занятости работодателем.

Кроме того, период проживания по этой карте будет засчитываться в стаж для получения долгосрочного статуса проживания в ЕС.