С 4 мая и только онлайн: как украинцам в Польше оформить новую карту CUKR
С 4 мая 2026 года украинцы с временной защитой в Польше смогут подать заявку на новый тип вида на жительство - карту CUKR. Вся процедура будет полностью цифровой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на inPoland.net.pl.
Главное:
- Старт приема: Подать заявку на карту CUKR можно будет с 4 мая 2026 года до 4 марта 2027 года.
- Формат: Процедура стала полностью цифровой - бумажные анкеты больше не принимаются, только онлайн через систему MOS.
- Требования: Для подачи необходимо иметь статус PESEL UKR, доверенный профиль (Profil Zaufany) и цифровое фото.
- Стоимость: Гербовый сбор и изготовление карты стоят 440 злотых, которые нужно оплатить до момента подачи заявления.
- Права: Владельцы карты получают вид на жительство на 3 года и право работать без дополнительных уведомлений службы занятости.
Что такое карта CUKR и кто может получить
Карта CUKR - это разрешение на временное проживание сроком на три года. Она доступна украинцам, которые имели временную защиту в Польше и имеют активный статус PESEL UKR.
В документе будет отмечаться, что владелец ранее находился под временной защитой.
Как подать заявку
Одно из ключевых изменений - полная цифровизация процесса. Подать заявление можно будет только онлайн через систему MOS (Moduł Obsługi Spraw). Бумажные заявки больше не будут принимать.
Чтобы податься, нужно:
- создать учетную запись в системе;
- войти через государственную систему цифровой идентификации;
- заполнить анкету;
- добавить фото и подтверждение оплаты;
- подписать заявление электронной подписью и отправить его в воеводское управление.
Для этого заявителю нужен доверенный профиль или электронная подпись.
Подача заявлений продлится с 4 мая 2026 года до 4 марта 2027 года.
Сколько это стоит
Оформление карты является платным. Общая стоимость составляет 440 злотых. В сумму входит:
- гербовый сбор за разрешение на проживание;
- оплата за изготовление карты.
Оплатить нужно заранее - без этого система не примет заявку.
Какие преимущества дает карта
Карта CUKR фактически заменяет временную защиту более стабильным статусом. В частности, она дает:
- трехлетний вид на жительство;
- полный доступ к рынку труда без дополнительных разрешений;
- возможность работать без уведомления службы занятости работодателем.
Кроме того, период проживания по этой карте будет засчитываться в стаж для получения долгосрочного статуса проживания в ЕС.
Ранее РБК-Украина рассказывало о карте CUKR в Польше, которую с 2025 года могут получить украинцы со статусом PESEL UKR. Она позволяет легально жить и работать в стране до трех лет, но предусматривает другие условия соцзащиты, поэтому украинцам придется выбирать между новым статусом и действующей временной защитой.