Тариф на свет для украинцев останется без изменений до октября, - Свириденко

18:00 29.04.2026 Ср
Для кого стоимость киловатта будет почти вдвое меньше?
aimg Валерий Ульяненко
Тариф на свет для украинцев останется без изменений до октября, - Свириденко Фото: премьер-министр Украины Юлия Свириденко (Getty Images)

Кабинет министров продлил действие действующего тарифа на электроэнергию для бытовых потребителей до 31 октября 2026 года. Таким образом, украинцы и в дальнейшем будут платить по 4,32 грн за кВт⋅ч.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Юлии Свириденко.

Она подчеркнула, что цены на электроэнергию для украинцев остаются без изменений.

"Поддерживаем домохозяйства, для которых электричество является основным источником тепла - дома и квартиры с электроотоплением, а также многоквартирные дома, не подключенные к газоснабжению и системам централизованного или автономного теплоснабжения", - говорится в заявлении.

Свириденко отметила, что в период с 1 октября по 30 апреля для таких домохозяйств будет действовать льготный тариф - 2,64 грн за кВт⋅ч за потребление до 2 000 кВт⋅ч в месяц. Если же потребление превысит этот объем, тариф составит 4,32 грн за кВт⋅ч.

Напомним, Госпродпотребслужба Украины во время проверок тарифов на коммунальные услуги выявила массовые нарушения - они были зафиксированы почти в 98% случаев. Теперь потребителям возвращают деньги, а поставщиков штрафуют и обязывают скорректировать тарифы.

РБК-Украина ранее рассказывало, что нужно сделать ОСМД, жилищным и обслуживающим кооперативам, а также управляющим многоквартирных домов, чтобы получить деньги на альтернативные источники энергии от государства.

Кроме того, в газовых хранилищах Украины планируют накопить не менее 14,6 млрд кубометров газа. Такой объем позволит стабильно пройти зиму даже в условиях сильных морозов или возможных массированных атак на инфраструктуру.

Министр энергетики отметил, что критически необходимым минимумом для страны является показатель в 13,2 млрд кубометров. Этого ресурса должно хватить для поддержки энергосистемы в кризисных ситуациях.

